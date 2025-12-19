Рим въвежда 2 евро такса за достъп до фонтана „Треви“

Туристите ще трябва да заплащат входна такса от 2 евро, за да се доближат до прочутия римски фонтан „Треви“, съобщиха италиански медии, като цитираха кмета на италианската столица Роберто Гуалтиери.

Забележителността, разположена на обществен площад, ще може да се разглежда безплатно от разстояние, но достъпът в непосредствена близост ще бъде разрешен само за посетители с билет.

Мярката влиза в сила от 7 януари 2026 г. и цели да защити емблематичния паметник.

Таксата няма да ограничава достъпа до площад „Треви“ като обществено пространство. Плащането ще се изисква само за влизане в непосредствената зона около самия фонтан, откъдето посетителите могат да се доближат отблизо, да снимат и да хвърлят монета за късмет.

Жителите на Рим ще имат безплатен достъп, като се предвиждат отделни коридори за местните и за туристите.

Фонтанът „Ди Треви“ е сред най-натоварените туристически точки в Европа. По данни на градската управа само за половин година зоната е била посетена от над 5 милиона души, което създава сериозен натиск върху инфраструктурата и самия паметник.