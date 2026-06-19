Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп

Вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни обяви, че отменя планираното си посещение в Съединените щати заради обидни изказвания на американския президент Доналд Тръмп спрямо премиера на Италия Джорджа Мелони.

"Тя ме молеше да се снимам с нея! Толкова много искаше снимка с мен. Нямаше да го направя, но я съжалих", казва Тръмп в интервю за италианската телевизия La7, коментирайки срещата на върха на Г-7 в Париж.

От своя страна Джорджа Мелони заяви, че е „шокирана“ от коментарите на Тръмп. „Шокирана съм от напълно изфабрикуваните думи на Тръмп. Не знам защо президентът на САЩ се държи по този начин към съюзниците си. В крайна сметка това не се случва за първи път. Съжалявам, че той не показва същата решителност срещу враговете на Запада, с враговете на САЩ, с чиито лидери той е много по-дружолюбен. Но той трябва да запомни едно нещо: аз и Италия никога не молим“, коментира Мелони във видео в "Туитър".

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) 19 юни 2026 г.

„Тежките и обидни думи на президента Тръмп... обиждат цяла Италия“, написа Таяни в социалната мрежа X и допълни, че отменя визитата си в САЩ. Той трябваше да посети САЩ на 21 и 22 юни.

По време на събитие в министерството на външните работи в Рим по-късно днес Таяни добави: „Никой няма право да обижда Италия, както направиха САЩ“.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 19 юни 2026 г.

На самата среща Мелони водеше оживени дискусии с Тръмп.