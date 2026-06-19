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Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп

Американският президент отправил подигравателни думи към премиера Джорджа Мелони

Днес, 14:45

Вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни обяви, че отменя планираното си посещение в Съединените щати заради обидни изказвания на американския президент Доналд Тръмп спрямо премиера на Италия Джорджа Мелони.

"Тя ме молеше да се снимам с нея! Толкова много искаше снимка с мен. Нямаше да го направя, но я съжалих", казва Тръмп в интервю за италианската телевизия La7, коментирайки срещата на върха на Г-7 в Париж.

От своя страна Джорджа Мелони заяви, че е „шокирана“ от коментарите на Тръмп. „Шокирана съм от напълно изфабрикуваните думи на Тръмп. Не знам защо президентът на САЩ се държи по този начин към съюзниците си. В крайна сметка това не се случва за първи път. Съжалявам, че той не показва същата решителност срещу враговете на Запада, с враговете на САЩ, с чиито лидери той е много по-дружолюбен. Но той трябва да запомни едно нещо: аз и Италия никога не молим“, коментира Мелони във видео в "Туитър".

„Тежките и обидни думи на президента Тръмп... обиждат цяла Италия“, написа Таяни в социалната мрежа X и допълни, че отменя визитата си в САЩ. Той трябваше да посети САЩ на 21 и 22 юни.

По време на събитие в министерството на външните работи в Рим по-късно днес Таяни добави: „Никой няма право да обижда Италия, както направиха САЩ“.

 

На самата среща Мелони водеше оживени дискусии с Тръмп.

 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Джорджа Мелони

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