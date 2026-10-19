Иво Христов: Истерици искат да кажем, че дроновете са руски

Вицепремиерът Иво Христов нарече истерици онези, които настояват правителството да заяви, че дроновете, които потопиха кораби край българските брегове на Черно море, са руски. Пред БНТ той заяви също така, че Европа няма да е печеливша от края на войната в Украйна и изрази увереност, че Русия ще е победител.

"Ще трябва да се изчака разследването. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност, друго е да заяви официална позиция. Някой може ли да каже чии са дроновете? Ясно е, логично е, това да са руски дронове, предвид ударените кораби. Аз не мога да коментирам хипотези, които не са установени, те трябва да бъдат установени - каза Христов. - Всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете са били руски, без да е установено, те какво очакват? Да се задества чл.5 [на НАТО]? Сигурни ли са, че ще се задейства? Сигурни ли са, че чл. 4 и чл. 5 обслужват българския и европейския интерес? Всички страни в НАТО се опасяват от задействането им."

Според него Европа няма да е печеливша от края на войната в Украйна. Русия, според цитирани от него "сводки", я печели. А обратната теза, била в "коментарите на нашенските пропагандисти и графомани, при които всичко е розово".

Все пак Христов каза, че благоприятният сценарий е войната да бъде прекратена час по-скоро (с преговори). Той твърди, че всеки ден забавяне води само до щети за Европа. Въпреки това вицепремиерът е на позиция, че Евросъюзът не трябва да се разпада. Той обаче отново застъпи тезата на правителството, че не трябва да се доставят оръжия на Украйна и е против това България да бъде вкарвана "в чужди геополитически сблъсъци".

Вицепремиерът обяви също така, че мястото на "Прогресивна България" в политическия спектър е вляво от центъра. Но в партията имало разногласия по тази тема. Христов добави, че скоро ще се изясни позицията, както и това към коя група в Европарламента ще се присъедини ПБ.