Иво Христов: Демократичната опозиция е политически труп

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че опозицията е политически труп. Поводът бяха думи на Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ отпреди 2 дни, че ще направят "аутопсия на бюджета, парче по парче". "Аутопсия се прави на труп, сигурно е имал предвид дисекция", отбеляза Христов и продължи за състоянието на демократичната опозиция пред Георги Любенов в БНТ. Водещият му цитира Мирослав Севлиески, който казал наскоро, че Иво Христов възпалява демократичната общност. Вицепремиерът отвърна, че "това е антидемократична общност. Как може да наречем една общност, която отказа на българите да определят къде да отиват техните пари?". Христов не се изрази достатъчно ясно какво има предвид, но преди това каза, че голям пенсионен фонд стои зад "Демократична България". "Това е публична тайна", заяви той. Според него в момента българите не знаели в кой фонд отивали парите им за втора пенсия, защото се разпределяли служебно и попита водещия знае ли къде се осигурява за втора пенсия. Любенов отвърна: Не знам. Истината е, че служебно се разпределят само онези, които не са избрали фонд. Христов представи неосъществената на идея на Гълъб Донев 2.5% от вноските за втора пенсия да се прехвърлят в НОИ и с тези пари държавата да покрие част от дефицита, като грижа на правителството за парите на хората. Той не практика не коментира снощното разкритие в "Панорама" на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов, че лично Гълъб Донев е пратил писмо до ЕК с идеята да се вземат половината пари за втора пенсия и да се пратят в НОИ. Нещо, което всички във властта отричаха енергично, включително и Донев. Но снощи бе принуден да си признае, че това е обсъждано.

Вицепремиерът Христов се похвали, че президентските избори са били вот на доверие за управлението на "Прогресивна България". "Българите потвърдиха курса към нормализация и устойчивост в страната", оцени Христов и допълни, че "ПБ успя да свали най-видимите олигарси от власт и да не даде кредит към войната".

Той заяви, че тези 700 000 гласа за Гюров-Кандев на президентските избори са "резултат от бесовщината, която разпалва т.нар. демократична общност" в търсене на реванш за парламентарните избори през април.

Иво Христов е изненадан от реакцията на "писатели от фондационния сектор" срещу закона за българския език, който бе приет на първо четене с гласовете на ПБ и "Възраждане". Проектът е на патриотите. Той предвижда имената на институциите да не се превеждат на английски, а да се изписват с латински букви. "Но какъв е смисълът да пише Narodno sabranie? Какво ще разбере чужденецът?!", възкликна Любенов. "Чужденецът ще разбере къде се намира", отвърна Христов и допълни, че противниците на закона да предложат свой вариант и подобрения. Заедно с това той призна, че законът за езика във Франция не е особено ефективен, "защото езикът се променя постоянно. Но един такъв закон е някакъв корсет, който държи прав гръбнака на езика".

Другата седмица у нас ще бъде председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която "ще кажем за дроновете, което знаем до момента. Тя не е инстанция, пред която да се изповядваме. Ще й кажем за дроновете, което знаем. Не можем да предлагаме хипотези", заяви вицепремиерът.

Той заключи, че "войната е вече тук, а уж преди 4 години твърдяха, че не е опасна. Сега истеризират да посочим агресора, за да се вкараме във война. Мокрите сънища на ПП и ДБ са да идват протести, има медии, които обслужват нагнетяването на напрежението. Но българите гласуваха за стабилност. Не виждам желание за протести."