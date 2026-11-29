Кой е най-голямата заплаха за рускоезичните народи? Ами Владимир Владимирович Путин. Това, съвсем очевидно, е точно обратното на официалната линия на Москва, изразена от настоящия председател на руския парламент Вячеслав Володин: „Има ли Путин – има Русия. Няма ли Путин – няма Русия.“

Въпреки това тази невероятно обширна и все по-обезлюдяваща нация видя как демографската ѝ криза бе умишлено задълбочена от войната срещу Украйна – уж водена в защита на рускоезичните граждани на тази страна. Москва не е публикувала данни за загиналите си бойци от септември 2022 г., когато заяви, че са убити близо 6000 души.

Тази седмица научихме какво може да е истинското число, изчислено от руските издания в изгнание „Медуза“ и „Медиазона“. Те са използвали данни за смъртните случаи с посочени причини, изтекли при хакерска атака от държавната статистическа служба „Росстат“, и са ги актуализирали, добавяйки войниците, обявени за изчезнали от месеци насам. И броят на загиналите е над 700 000 – много повече от предишните оценки. За сравнение: около 10 000 войници на СССР са убити в битка по време на Съветско-афганистанската война – а окончателното изтегляне на Москва отчасти се дължеше на протестите на „движението на майките“ срещу това, което те смятаха за безсмислена жертва на синовете им.

Сегашната ситуация е различна в толкова много отношения

Макар на практика това да е империалистическа военна кампания, Путин гледа на Украйна като на изцяло руска, открадната държава. Или, както заяви на миналогодишния Петербургски икономически форум: „Цяла Украйна е наша.“ Това остава непроменената му амбиция, поради което, независимо в какво се преструва, че вярва Доналд Тръмп, неговият „приятел“ не се интересува от никакъв мир, който дава на Москва по-малко от пълен контрол над Киев.

Именно въз основа на предположението, че народът на Украйна споделя собственото му мнение – че правителството на Володимир Зеленски е някакъв незаконен „нацистки“ режим – Путин си въобразяваше, че войските му ще бъдат обсипани с цветя от облекчените жители на Киев. Една от тези рускоезични жителки на Киев, Вера (заедно с травмирания ѝ малък син), дойде да живее при нас през юли 2022 г. Спомням си как тя каза скоро след пристигането си: „Путин твърди, че защитава рускоезичните, а всъщност ни избива!“

Почти половината от населението на Киев, поне по времето, когато Вера напусна, използваше руския като основен език. Дразнещо е как редица британски автори твърдят, че лесно би могло да се постигне някакво мирно споразумение, ако предимно рускоезичните части на Украйна, които все още не са под окупацията на Москва, бъдат отстъпени. Около 98% от населението на Република Ирландия използва английския като основен език, като мнозинството изобщо не говори ирландски. Никой обаче не би твърдял, че опит на Лондон да анексира Ирландия би бил приемлив за 98% от населението.

Вярно е, че като завзе приблизително 20% от суверенната територия на Украйна, Путин увеличи, а не намали общата площ, която по закон може да опише като руска.

Това обаче става на ужасяваща цена

и включва нещо, което се равнява на масово отвличане на деца. Когато посетих Киев преди три години, се срещнах с Дария Герасимчук, съветник на президента Зеленски по правата на децата. Тя ми каза: „Те промиват мозъците на децата, които отвличат, в специални лагери за тази цел. След това ги настаняват в руски семейства.“ Тя също така отбеляза, че Русия „се нуждае от повече млади мъже, които да бъдат превърнати в бъдещи войници, за да се бият срещу Украйна. Така откраднатите украински деца ще бъдат принудени да се бият срещу украинци. Защото Русия няма достатъчно млади мъже, за да води войните си.“

На фронтовата линия сега загиват повече руснаци, отколкото може да бъдат заменени без дълбоко непопулярни мерки; и ако не друго, Украйна е тази, която печели известни позиции през последните месеци.

Въпросът е дали Путин – чиято тревога за собствената му смъртност беше почти комично разкрита от физическата дистанция, която поставяше между себе си и събеседниците си по време на пандемията от Covid – може да продължи да разчита на

примирението на руския народ

в една изтощителна война на самоунищожение? Няма масова кампания срещу нея, не на последно място заради последствията, които би имало това за протестиращите. Нито пък има „движение на майките“, подобно на това по време на Съветско-афганистанската война. Доколкото обществените настроения в Русия може да бъдат обобщени, те биха могли да се нарекат мрачно подчинение.

Въпреки това забележителен доклад, публикуван тази седмица от центъра „Карнеги Русия Евразия“, базиран на изследване, ръководено от Александра Архипова, подсказва, че нещо се раздвижва, и то не в полза на Путин. То се основава на хиляди писма от руски военнослужещи и техни роднини, адресирани до кабинета на руския комисар по правата на човека (да), които са изтекли при Архипова и нейните колеги.

Те не оспорват самата война. Архипова, след като отбелязва, че „самият мащаб на писмата говори за мащаба на проблема“, констатира: „Основното послание на писмата е просто:

Родината е изоставила своите хора.“

Линията на Кремъл е, че тази кампания е повторение на Великата отечествена война срещу нацистка Германия, но тези писма показват, че не патриотизмът е отвел руските мъже на война: тя е чисто договорна, предложени са им пари, които никога не биха могли да спечелят с каквото и да е друго начинание. И те са изпълнени с възмущение, че договорът е нарушен.

Често това е свързано точно с пари: „Писмата описват подробно как банковите карти на войниците се отнемат и как техните ПИН кодове се изтръгват – включително чрез изтезания и заплахи – за да се получи достъп до сметките им. Пари се теглят дори след като човекът е изчезнал или загинал... телефоните се взимат от телата на убитите и се отключват, за да се получи достъп до банкови приложения.“

Семействата дори нямат увереност, че телата, които се връщат в запечатан цинков ковчег, действително са на техните синове, както се твърди, като мнозина настояват цинковите ковчези да бъдат отворени, за да могат да направят ДНК тестове: руското правителство е, както се отбелязва в доклада, „поразително безразлично към тленните останки на собствените си войници“ – същите онези войници, неизменно описвани в официалната пропаганда като „герои“.

Архипова заключава: „Свидетели сме как вярата в руската държава и войната, която тя започна, се руши не поради политическо прозрение или симпатия към Украйна, а защото държавата не успява да спази дори най-елементарните си обещания.“

Само смъртта на Владимир Путин – за предпочитане внезапна – ще сложи край на тази руска касапница.