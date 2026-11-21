ЕПА/БГНЕС Външният министър на Дания Ларс Локе Расмусен (вляво) и този на правосъдието - Николай Вамен, обявяват на пресконференция решението за експулсиране на руския военен аташе в страната.

Правителството на Дания взе решение да експулсира руския военен аташе от страната, съобщи БТА. Това стана след опит за покушение срещу украински рапър с американско гражданство, като за организирането на атентата се подозират руските разузнавателни служби. Новината съобщи датският външен министър Ларс Локе Расмусен. Той допълни, че руският посланик в Копенхаген е бил извикан за разговор. По-късно от руското посолство коментираха, че обвиненията не са подкрепени с доказателства.

Решението на датските власти дойде, след като полицията предотврати опит за убийство на рапъра Киевстоунър преди планиран негов концерт през септември. "Предполагаме, че покушението е било планирано от руските разузнавателни служби", потвърди Расмус Кифер-Кристенсен, ръководител на датското разузнаване.

На 25 септември Киевстоунър е трябвало да изнесе концерт в Шарлотенлунд, но шоуто в крайна сметка е бил отменено. Това е станало, след като органите на реда спират автомобил, в който са открити пистолети и ножове. Арестувани са общо четирима мъже. Двамата основни заподозрени, на които са повдигнати обвинения в опит за убийство, отричат ​​обвиненията.

Датските власти разследват връзки между обвиняемите и забранената датска групировка Loyal to Familia ("Лоялни към фамилията"), за която се твърди, че активно е търсила контакти с Русия.

Това е вторият опит за покушение срещу Киевстоунър. Руски гражданин беше задържан в Полша през август по подозрение за подготовка на убийството му. Преди това през юли руската Федерална служба за сигурност отправи обвинение, че Киевстоунър е отговорен за контрабанден пренос на 35 дрона през Полша и Беларус, предназначени за атака в предградие на Москва. Рапърът, който живее в Словакия, коментира тогава: "Що за глупости, по дяволите? Вие добре ли сте?"