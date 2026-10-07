Почти една трета от руснаците мечтаят за мир

Почти една трета от руснаците (30%) мечтаят за живот в мир, спокойствие и сигурност на фона на пълномащабната война в Украйна, която продължава вече пета година. Това показва проучване на близкия до Кремъл Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), чиито резултати публикува „Ведомости“.

Всеки пети анкетиран (20%) посочва, че мечтае за материално благополучие и лична реализация - покупка на къща или апартамент, пътувания, финансово благосъстояние и достойна пенсия. Други 8% мечтаят за лично и семейно благополучие, а 2% - за просперитет на Русия. Други мечти са посочили 18% от руснаците, а 12% са се затруднили да отговорят. Всеки десети (10%) пък заявява, че няма мечта.

В същото време около половината от руснаците (45%) смятат, че осъществяването на мечтите им зависи не от самите тях, а от благоприятно стечение на обстоятелствата или от други хора. На противоположното мнение са 41% от анкетираните.

Проучването показва, че мечтите на руснаците се превръщат в израз на колективната потребност от сигурност и предвидимост, отбелязва председателят на научния съвет на ВЦИОМ Степан Лвов. По думите му в момента властите на различни нива се опитват да убедят руснаците, че „вървим към победа“ и че войната скоро ще приключи, но гражданите може да не възприемат тези послания.