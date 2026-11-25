Pixabay За да се включи НАТО във войната, е нужно съгласието на всички членове

Руските дронове и ракети все по-често навлизат на територията на съседни държави. Затова в понеделник, по време на среща в Брюксел, Полша предложи на членовете на алианса да разгледат възможността за сваляне на ракети над Украйна, когато те се насочват към територията на НАТО, съобщиха пред Bloomberg източници, запознати със ситуацията.

Въпросът за защитата на въздушното пространство над Украйна, поне в западната ѝ част, вече е бил повдиган при обсъжданията между съюзниците относно помощта за страната в продължаващата вече почти пет години война. Досега обаче подобна стъпка се смяташе за твърде рискована, тъй като би могла да постави държавите от НАТО на ръба на пряка конфронтация с Русия.

Източниците твърдят, че някои държави са подкрепили предложението, но обсъжданията са имали предварителен характер и не са били разглеждани конкретни мерки в рамките на евентуален отговор на НАТО.

По принцип подобен отговор би изисквал Киев да изпраща предупреждения до алианса и да му предостави достъп до въздушното си пространство. Такава стъпка обаче изисква единодушно решение на държавите членки на НАТО, каквото според източниците на Bloomberg към момента няма.