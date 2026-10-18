Масирана атака с дронове нанесе тежки щети в Санкт Петербург

Дронове нанесоха масирани удари по Санкт-Петербург и областта. След нощната атака са възпламенени нефтен терминал, нефтобаза "Ручи", а поне 20 хил. души останаха без ток. Пътниците на летище „Пулково“ бяха насочени в убежищата. Има пострадали къщи, автомобили, склад на „Озон“, центъра за данни на „ВКонтакте“ с над 20 000 сървъра, както и подстанцията „Восточная“. Руски опозиционни публични групи пишат, че един от безпилотните летателни апарати е засегнал висящия мост над Корабния фарватер в Санкт Петербург.

Поражения са нанесени и по инфраструктурата на пристанището в Санкт Петербург.

Пожари горят в районите Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски в Санкт-Петербург. Главната дирекция на МЧС съобщава за двама пострадали при пожар в Московския район на Санкт Петербург, който е започнал в 04:09 ч., но не уточнява какво е причинило пожара.

Руското военно министерство съобщи, че само свалените украински безпилотни летателни апарата са 1015.

Масштабная атака Санкт-Петербурга. Дроны атаковали морской порт, нефтебазу «Ручьи», а также подстанцию «Восточная» и дата-центр «ВКонтакте». Часть города и Ленобласти осталась без света, пишут и о перебоях в ВК. pic.twitter.com/8Cr1o57cq7 — IanMatveev (@ian_matveev) 18 октомври 2026 г.

Ukrainian 🇺🇦 Long-Range UAVs struck the Russian VK Data Center in Saint Petersburg



The Data Center contains 640 Sever Rack, +20,000 Servers, and has a 20 MV electrical capacity and is currently on fire 🔥 pic.twitter.com/W4OaWhrb0O — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 18 октомври 2026 г.

Кметът на Москва Сергей Собянин също потвърди за десетки дронове, летящи към столицата и унищожени от системите за ПВО. Заради атаките обаче за поредна нощ затворени остават московските летища. В социалните мрежи се появиха видеа на хора, чакащи повече от 36 часа полета си.