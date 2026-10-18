Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Масирана атака с дронове нанесе тежки щети в Санкт Петербург

Днес, 08:35
Санкт Петербург тази нощ
Санкт Петербург тази нощ

Дронове нанесоха масирани удари по Санкт-Петербург и областта. След нощната атака са възпламенени нефтен терминал, нефтобаза "Ручи", а поне 20 хил. души останаха без ток. Пътниците на летище „Пулково“ бяха насочени в убежищата. Има пострадали къщи, автомобили, склад на „Озон“, центъра за данни на „ВКонтакте“ с над 20 000 сървъра, както и подстанцията „Восточная“. Руски опозиционни публични групи пишат, че един от безпилотните летателни апарати е засегнал висящия мост над Корабния фарватер в Санкт Петербург. 

Поражения са нанесени и по инфраструктурата на пристанището в Санкт Петербург.

Пожари горят в районите Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски в Санкт-Петербург. Главната дирекция на МЧС съобщава за двама пострадали при пожар в Московския район на Санкт Петербург, който е започнал в 04:09 ч., но не уточнява какво е причинило пожара.

Руското военно министерство съобщи, че само свалените украински безпилотни летателни апарата са 1015.

 

 

Кметът на Москва Сергей Собянин също потвърди за десетки дронове, летящи към столицата и унищожени от системите за ПВО. Заради атаките обаче за поредна нощ затворени остават московските летища. В социалните мрежи се появиха видеа на хора, чакащи повече от 36 часа полета си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Подполковник от руската армия бе убит при атентат в Петербург
27 Авг. 2026
Мащабна атака с дронове затвори за кратко небето над Санкт Петербург
28 Февр. 2023
Младежи скандират срещу войната на голям концерт в Санкт Петербург
24 Май 2022
Инсталацията ZaMeSTIM в Петербург оцеля едва 2 дни
30 Апр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки