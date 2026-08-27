Подполковник от руската армия бе убит при атентат в Петербург

Руски военен пилот със звание подполковник бе убит на място тази сутрин след мощна експлозия на автомобил в жилищния район „Славянка“ в Санкт Петербург. Съпругата му, която е пътувала с него на предната седалка, е тежко ранена и е настанена в реанимация с опасност за живота.

По данни на местните служби за извънредни ситуации и разследващите органи, детонацията е избухнала около 10:00 часа сутринта малко след като автомобилът е потеглил. Взривното устройство е било поставено под дъното на превозното средство, непосредствено под шофьорското място. От силата на ударната вълна са нанесени щети и на паркирани наблизо автомобили, а стъклата на съседните сгради са счупени.

Следствието разглежда всички възможни версии за инцидента, като основната сред тях е организирано покушение, свързано с военната служба на загиналия офицер. На мястото на атентата работят криминалисти, екипи на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и сапьори. Започнато е наказателно производство за убийство по начин, опасен за живота на мнозина, и незаконно притежание на взривни вещества.