Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Подполковник от руската армия бе убит при атентат в Петербург

Днес, 12:49

Руски военен пилот със звание подполковник бе убит на място тази сутрин след мощна експлозия на автомобил в жилищния район „Славянка“ в Санкт Петербург. Съпругата му, която е пътувала с него на предната седалка, е тежко ранена и е настанена в реанимация с опасност за живота.

По данни на местните служби за извънредни ситуации и разследващите органи, детонацията е избухнала около 10:00 часа сутринта малко след като автомобилът е потеглил. Взривното устройство е било поставено под дъното на превозното средство, непосредствено под шофьорското място. От силата на ударната вълна са нанесени щети и на паркирани наблизо автомобили, а стъклата на съседните сгради са счупени.

Следствието разглежда всички възможни версии за инцидента, като основната сред тях е организирано покушение, свързано с военната служба на загиналия офицер. На мястото на атентата работят криминалисти, екипи на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и сапьори. Започнато е наказателно производство за убийство по начин, опасен за живота на мнозина, и незаконно притежание на взривни вещества.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петербург, атентат

Още новини по темата

Техническа неизправност спряла нападателя от Вашингтон
28 Апр. 2026

В САЩ убиха близък съратник на Тръмп
11 Септ. 2025

Шестима души са застреляни при атентат в Йерусалим
08 Септ. 2025

Външно се възмути от касапницата в сирийската църква

23 Юни 2025

Подпалиха резиденцията на губернатора на Пенсилвания
13 Апр. 2025

В Манхайм кола уби двама души и рани 14 на карнавал
03 Март 2025

Терорист прегази 10 души в Израел
27 Февр. 2025

Сирийски бежанец намушка испански турист в Берлин
22 Февр. 2025

Израел отговаря с блокада след взривове в автобуси

21 Февр. 2025

Виенската полиция предотврати терористичен акт

19 Февр. 2025

Майка и 2-годишното й дете починаха след атентата в Мюнхен
15 Февр. 2025

11 души достигна броят на жертвите при стрелба в шведско училище
05 Февр. 2025

Двама върховни съдии на Иран бяха убити при атентат в Техеран
18 Яну. 2025

Ранените при атентата в Магдебург са вече 299
03 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: На Радев само "троловете" му останаха за врагове
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки