Шестима души са застреляни при атентат в Йерусалим

Испания отзова посланика си от Тел Авив след обвинения в антисемитизъм

08 Септ. 2025Обновена
Според полицията двамата нападатели са били неутрализирани бързо. Те са стреляли по автобусна спирка в квартал Рамо, в Източен Йерусалим. 
ЕПА/БГНЕС
Най-малко шестима души бяха застреляни, а мнозина са ранени при нападение с огнестрелно оръжие в източната част на Йерусалим, предадоха световните агенции, като цитират изявление на израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом", пише БТА.

Четирима души са били убити на място. Един от тях е бил мъж на около 50, другите трима - на трийсетина годишна възраст. Други двама по-късно починаха в болница.

Сред ранените е и бременна жена, заяви израелският външен министър Гидеон Саар, който е на посещение в Будапеща.

"Намиращи се на място агент на силите за сигурност и гражданин са реагирали незабавно, отвърнали са на стрелбата и са неутрализирали нападателите", заявиха органите на реда.

Междувременно израелският външен министър по време на пресконференция с унгарския си колега Петер Сиярто потвърди, че Израел е приел новото американско предложение за споразумение за прекратяване на огъня с "Хамас“. Саар заяви, че страната му е готова да приеме пълен край на войната, ако бъдат освободени всички заложници, а "Хамас“ се разоръжи.

Напрежение между Испания и Израел

Испания отзова посланика си от Тел Авив, след като израелският външен министър обвини премиера Педро Санчес в антисемитизъм и забрани влизането на двама испански министри, съобщиха дипломатически източници. Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес е взел решението „в отговор на клеветническите обвинения срещу страната ни и на неприемливите мерки срещу двама членове на нашето правителство“, уточниха от министерството, предава БГНЕС.

По-рано днес испанският премиер Педро Санчес обяви, че Испания незабавно ще забрани на корабите и самолетите, превозващи въоръжение към Израел, да акостират в испанските пристанища или да влизат в испанското въздушно пространство, предава БНР. На този фон стана ясно, че една от жертвите на стрелбата срещу автобус в Йерусалим е испански гражданин. Загиналият е 25-годишният Яков Пинто, родом от Мелила, който е живял в Израел.

Два часа след изявлението на испанския премиер, външният министър на Израел Гидеон Саар нарече правителството в Мадрид "антисемитско" и "корумпирано" и обяви забрана за влизане в страната на вицепремиера и министър на труда Йоланда Диас и министъра на младежта и децата Сира Рего. По думите на Саар изпълнителната власт в Испания води "враждебно антиизраелско движение с дивашка реторика, излъчваща омраза".

По-късно испанското правителство отговори на Израел с изявление, в което се посочва, че няма да бъде сплашено в защитата си на мира, международното право и правата на човека. В изявлението израелските обвинения в антисемитизъм са описани като "неверни и клеветнически", а забраната за влизане наложена на двама министри -  като "неприемлива".

