Украинският президент Володимир Зеленски официално потвърди, че Украйна е атакувала двата руски кораба край Бенгази. Той допълни, че освен корветата "Меркурий" и ро-ро ферибота MV ANGARA, който е превозвал руско оръжие, е унищожен и боен вертолет Ка-27. Зеленски публикува видео и каза, че за атаката се били задействани седем морски дрона, украинско производство. Той не уточни откъде са били пуснати те, но това най-вероятно е станало от тайна база в западната част на Либия.
Службата за безопасност на Украйна допълни, че това е съвместна операция със Силите на отбрана на Украйна. "За провеждането на операцията са задействани 7 дрона, които бяха доставени на определена локация и бяха пуснати на вода от т.нар. кораб-майка", пише в съобщението на СБУ.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 ноември 2026 г.
За по-малко от денонощие в либийското пристанище Бенгази бяха взривени два руски кораба. В събота вечерта бе взривена руската корвета "Меркурий", а в неделната вечер се твърдеше, че ро-ро фериботът е ASCALON.
Руският провоенен Telegram канал „Военен осведомител“ пише, че корабите са превозвали товари за нуждите на „Африканския корпус“ на руското Министерство на отбраната.
Според източниците либийските военноморски и военновъздушни сили са прехванали над 12 морски дрона, или безекипажни катера, край бреговете на Бенгази вечерта.
По-рано през деня либийските власти потвърдиха, че на борда на руския военен кораб "Меркурий" в пристанището на Бенгази е избухнал взрив. Като вероятна причина за инцидента те посочиха атака с дрон. Твърди се, че корабът е спрял в Бенгази, за да зареди гориво и да попълни запасите си, преди да се завърне в Русия.
"Меркурий" е ескортирал плавателните съдове, превозващи военни товари за износ.
Близкият до руското Министерство на отбраната Telegram канал „Рибар“ съобщи, че за атаката срещу „Меркурий“ са били използвани най-малко шест безекипажни катера, два от които са поразили целта.
В неделя сутринта бяха разпространени сателитни снимки, на които се вижда, че "Меркурий" е потънала. Това е е един от най-модерните руски военни кораби, който бе пуснат на вода през 2023 г.
Украински канали в социалните мрежи публикуваха видеозаписи на ударите по кораба и експлозии на борда му.
Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.
The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab
Правителството на Източна Либия потвърди, че в пристанище близо до град Бенгази е избухнал взрив на руски военен кораб, като вероятната причина е атака с дронове. Двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента. 10 души - руснаци и либийци, са загинали.
Видео от атакуващия Angara дрон:
Near Benghazi, Libya, another vessel was attacked by unmanned boats (unmanned surface vehicles, or USVs), likely linked to the Russian shadow fleet.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) 22 ноември 2026 г.
According to information from the Associated Press, citing Libyan military sources, the USVs were likely of Ukrainian origin and… pic.twitter.com/TYIkEv1Ukl
Още едно видео от атаката над втория кораб:
Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro— OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.
Преди инцидента „Меркурий“ е престоял няколко дни в пристанището. Според изданието корабът е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руската държава, които са превозвали военни товари за износ.
По-рано Украйна извърши няколко успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море.
„Корабът, който формално е част от Черноморския флот, но в момента е базиран във военноморски бази на Северния флот в Арктика заради войната в Черно море, е ескортирал конвой. Тези плавателни съдове, свързани с руското правителство, подобно на „Спарта II“, който вчера беше атакуван в Балтийско море, се използват за превоз на оръжия за износ“, пише Naval News.
На 3 юни 2026 г. „Меркурий“, който принадлежи към серията руски многоцелеви корвети от проект 20380 (клас „Стерегущий“), е получил сериозни повреди при атака с безпилотни летателни апарати в Кронщат.
В събота дронове за първи път атакуваха руски кораб във Финския залив. Плавателният съд „Спарта II“ е пътувал от Санкт Петербург към Калининградска област.
Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари и връзки с компанията ООО „Оборонлогистика“, която е единственият официален превозвач на Министерството на отбраната на Руската федерация.