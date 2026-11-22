Туитър Твърди се, че военният кораб "Меркурий" е потънал. Стойността му е 200 милиона долара

Украинският президент Володимир Зеленски официално потвърди, че Украйна е атакувала двата руски кораба край Бенгази. Той допълни, че освен корветата "Меркурий" и ро-ро ферибота MV ANGARA, който е превозвал руско оръжие, е унищожен и боен вертолет Ка-27. Зеленски публикува видео и каза, че за атаката се били задействани седем морски дрона, украинско производство. Той не уточни откъде са били пуснати те, но това най-вероятно е станало от тайна база в западната част на Либия.

Службата за безопасност на Украйна допълни, че това е съвместна операция със Силите на отбрана на Украйна. "За провеждането на операцията са задействани 7 дрона, които бяха доставени на определена локация и бяха пуснати на вода от т.нар. кораб-майка", пише в съобщението на СБУ.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 ноември 2026 г.

За по-малко от денонощие в либийското пристанище Бенгази бяха взривени два руски кораба. В събота вечерта бе взривена руската корвета "Меркурий", а в неделната вечер се твърдеше, че ро-ро фериботът е ASCALON.

Руският провоенен Telegram канал „Военен осведомител“ пише, че корабите са превозвали товари за нуждите на „Африканския корпус“ на руското Министерство на отбраната.

Според източниците либийските военноморски и военновъздушни сили са прехванали над 12 морски дрона, или безекипажни катера, край бреговете на Бенгази вечерта.

По-рано през деня либийските власти потвърдиха, че на борда на руския военен кораб "Меркурий" в пристанището на Бенгази е избухнал взрив. Като вероятна причина за инцидента те посочиха атака с дрон. Твърди се, че корабът е спрял в Бенгази, за да зареди гориво и да попълни запасите си, преди да се завърне в Русия.

"Меркурий" е ескортирал плавателните съдове, превозващи военни товари за износ.

Близкият до руското Министерство на отбраната Telegram канал „Рибар“ съобщи, че за атаката срещу „Меркурий“ са били използвани най-малко шест безекипажни катера, два от които са поразили целта.

В неделя сутринта бяха разпространени сателитни снимки, на които се вижда, че "Меркурий" е потънала. Това е е един от най-модерните руски военни кораби, който бе пуснат на вода през 2023 г.

Украински канали в социалните мрежи публикуваха видеозаписи на ударите по кораба и експлозии на борда му.

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.

Правителството на Източна Либия потвърди, че в пристанище близо до град Бенгази е избухнал взрив на руски военен кораб, като вероятната причина е атака с дронове. Двама медицински източници са съобщили за пострадали при инцидента. 10 души - руснаци и либийци, са загинали.

Видео от атакуващия Angara дрон:

Near Benghazi, Libya, another vessel was attacked by unmanned boats (unmanned surface vehicles, or USVs), likely linked to the Russian shadow fleet.



According to information from the Associated Press, citing Libyan military sources, the USVs were likely of Ukrainian origin and… pic.twitter.com/TYIkEv1Ukl — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 22 ноември 2026 г.

Още едно видео от атаката над втория кораб:

Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 ноември 2026 г.

Преди инцидента „Меркурий“ е престоял няколко дни в пристанището. Според изданието корабът е ескортирал конвой от плавателни съдове, свързани с руската държава, които са превозвали военни товари за износ.

По-рано Украйна извърши няколко успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море.

„Корабът, който формално е част от Черноморския флот, но в момента е базиран във военноморски бази на Северния флот в Арктика заради войната в Черно море, е ескортирал конвой. Тези плавателни съдове, свързани с руското правителство, подобно на „Спарта II“, който вчера беше атакуван в Балтийско море, се използват за превоз на оръжия за износ“, пише Naval News.

На 3 юни 2026 г. „Меркурий“, който принадлежи към серията руски многоцелеви корвети от проект 20380 (клас „Стерегущий“), е получил сериозни повреди при атака с безпилотни летателни апарати в Кронщат.

В събота дронове за първи път атакуваха руски кораб във Финския залив. Плавателният съд „Спарта II“ е пътувал от Санкт Петербург към Калининградска област.

Корабът е включен в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари и връзки с компанията ООО „Оборонлогистика“, която е единственият официален превозвач на Министерството на отбраната на Руската федерация.