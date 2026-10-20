На ударения кораб "Челси 3" са намерени останки

Министерство на транспорта и съобщенията Преди 3 дни удареният от дрон кораб "Челси 3" бе изведен на пристанището в Бургас.

Останки са намерени на ударения кораб "Челси 3" (Chelsea 3), съобщи днес министърът на транспорта Георги Пеев. Предполага се, че останките са от дрон, но министърът отказа да каже какви точно са. Попитан какви са тези останки и къде са открити, министър Пеев отговори: „Нямам информация. Много е важно всяка институция и министерство да си знае отговорностите. Нашите отговорности са да управляваме корабния трафик в 12-милната зона и да организираме и ръководим операциите по търсене и спасяване,“ предава БТА.

Предстои българските служби предстои да анализират останките, съобщи още министърът. „Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, каза той, като не даде повече информация. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания, отбеляза той. Правителството на Румен Радев все още иска еднозначни доказателства, за да обяви, че източникът на атаките е Русия.

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев, цитиран от бТВ.

Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия, коментира министърът, цитиран от БТА. По думите му статистиката сочи дори леко увеличение. Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще, посочи Пеев. Той допълни, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.

МИСИЯ

Американски военноморски Boeing P-8A Poseidon е изпълнил вчера мисия над западната част на Черно море, съобщи италианският сайт italmilradar. Самолетът е пристигнал във Варна в неделя следобед, след като е излетял от военноморската авиобаза на САЩ в Сигонела. Нашето министерство на отбраната потвърди информацията пред БТА и коментира, че патрулирането е част от мерките за усилена бдителност в Черноморския регион във връзка с усложнената среда на сигурност.

Продължителната активност на самолета на малка височина е характерна по-скоро за морско патрулиране, отколкото за мисия, насочена основно към радиоелектронно разузнаване, макар че точната му задача не може да бъде потвърдена само въз основа на данните за проследяване на полета, коментират от специализирания сайт. Появата му идва на фона на засилените опасения заради руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инциденти, за които беше съобщено в български и румънски морски води през последните дни.

Трасето на полета показва, че самолетът е действал над западната част на Черно море, източно от Варна, преди да извърши няколко завоя над морската зона. Според наличните данни от проследяването отделни части от мисията са били изпълнени на височина под 9000 фута, профил, характерен за морско наблюдение. P-8A Poseidon може да изпълнява разузнавателни, наблюдателни и разузнавателно-събирателни мисии, но е специално предназначен и за морско патрулиране, борба с подводници, както и за откриване и проследяване на надводни кораби.