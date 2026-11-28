Министърът на туризма Илин Димитров не вижда проблем и заплаха за бизнеса в зачестилите атаки с дронове по кораби край българското Черноморие. Според него България е оазис на сигурността на континента, пък и европейците вече били свикнали със заплахите и не се притеснявали толкова.

Пред БНТ Димитров посочи, че в много страни дори в моловете се влиза през металдетектори, докато у нас нямало такова нещо, защото всичко било мирно и спокойно.

"Сигурността е един от основните приоритети на нашето правителство и се справяме добре. Мога да ви кажа чуждестранните туроператори какво мислят за нас. Всяка година има два месеца, които са ключови за туризма - ноември и март, когато се правят световните изложения. На тях туроператорите договарят, сверяваме си часовника какво се случва. Бях на най-големите изложения - във Великобритания, Полша, Германия, ОАЕ, Румъния - и там се срещнах с 20-те водещи туроператора. Нито един път темата "сигурност" за България не беше повдигната. Напротив - отчита се повишен интерес".

Контриран от водещия Георги Любенов, че говори това на фона на атаките с дронове в Черно море, Димитров настоя:

"Категорично заявявам, че в моите разговори нямаше нито един път някой да попита за тема "сигурност". Дори обратното - интересът се увеличава. Давам 3-4 примера. Първо - Ryanair увеличава с 500 000 места полетната си програма до Варна и Бургас. Ако имаше опасения за сигурност, щеше ли да има подобно увеличение? Германците... Нашето правителство възстанови германския пазар - имаме между 30 и 40% ръст за догодина, на база преговори и разговори, но и на това, че тук сме сигурна дестинация. Wizzair увеличава капацитета. 100 000 повече регистрации имаме за поляци за следващия сезон. И най-вече - на борсата в Румъния имаше 90 туроператори, които искаха да увеличат обемите си към България. Реформата, която направихме, енергията, която влагаме, буквално увличат всички туроператори и темата за сигурността не е поставяна".

Запитан трети път за Черно море Димитров най-сетне се докосна до темата:

"От човешка гледна точка Европа вече не е същата - има инциденти в Балтийско, в Средиземно море. Навсякъде всичко се променя драматично и самият европеец вече вдигна прага си на търпимост към подобен тип събития - каза министърът. - Към момента бизнесът се справя. Да, цяла Европа се научи да работи в различни условия - нищо не е както беше. Но дебело подчертавам не съм притеснен, защото инциденти има, те ще подължават, но ние сме сигурна държава, най-малкото защото през лятото видяхте плажовете - бяха чисти и цялата тази истерия беше напразна. Има истерия от самото избухване на този конфликт (б.р. - така Димитров нарече войната в Украйна). Тогава бях служебен министър, пак имаше подобни притеснения за дронове. И какво се случи? Туризмът не се провали. Така че не съм притеснен и ще почиваме това лято на морето".