Нискотарифната авиокомпания Ryanair обяви рекордно лятно разписание за 2027 г. за българските черноморски летища – Бургас и Варна. Осигурени са общо 500 000 места за пътници (, 40% ръст), а също и два нови към съществуващите 13 маршрута - от и до Вроцлав (Пол) и Меминген (Гер).

"Този значителен ръст на трафика на Ryanair е пряк резултат от отстъпките за растеж на летищата в Бургас и Варна, които намаляват летищните такси чрез въвеждането на конкурентни схеми за стимулиране на трафика, достъпни за всички авиокомпании, желаещи да увеличават пътникопотока си", се казва в съобщението на компанията.

Според разчетите Ryanair ще прави седмично по 120 полета до нашето Черноморие (96 към Бургас и 24 към Варна).

Единият нов маршрут - от и до Вроцлав, ще се обслужва от летището в Бургас и така то ще приема и изпраща самолети на авиокомпанията към общо 12 дестинации, като се очакват общо 400 000 пътници. Варна пък ще добави към съществуващите два машрута и този до Меминген и ще обслужи 100 000 пътуващи.

За да отпразнува увеличения брой полети от и до Бургас и Варна, Ryanair започва и разпродажба на билети с цени от 29,99 евро, които вече са налични за резервация на сайта и приложението на авиокомпанията.

От Ryanair изрично посочват, че именно свалянето на летищните такси във Варна и Бургас е причина за увеличения брой полети, като главният търговски директор Джейсън Макгинес постави като условие за евентуални големи инвестиции сваляне на летищните такси и в София:

"България има значителен неоползотворен потенциал за растеж и Ryanair е готова да инвестира допълнително, при условие че бъдат въведени конкурентни такси и отстъпки за растеж – особено в София. Ryanair би могла потенциално да увеличи инвестициите си в България до $1 млрд., удвоявайки годишния трафик от 3,5 млн. на 7 млн. пътници, подкрепен от 10 базирани самолета, включително нова база в Бургас; да стартира над 30 нови маршрута; и да подпомогне разкриването на над 5400 работни места до 2032 г. Очакваме с нетърпение да работим с българското правителство, за да отключим тази възможност и да осигурим още по-добра свързаност, туризъм и икономически растеж за България.“