Ryanair скочи срещу "глупавите регулации" на регламента "Новаков"

Ryanair, най-голямата авиокомпания в Европа, разкритикува последните регулаторни промени в регламента EU261, определяйки ги като „пълни врели-некипели“, тъй като ще принудят авиокомпаниите да публикуват подвеждаща ценова реклама.

Според тези нови правила, европейските авиолинии стават по-малко конкурентоспособни, тъй като ще бъдат задължени да рекламират по-високи тарифи (включващи втори ръчен багаж), докато над 50% от пътниците вече предпочитат по-ниска цена и избират да не пътуват с втори багаж в кабината.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен непрекъснато обещава да направи Европа „по-конкурентоспособна“, но сега най-новите безумни европейски регулации принуждават авиокомпаниите да показват по-високи цени, при положение че повече от половината пътници ще изберат по-евтините билети без втори ръчен багаж", смята Райънер. Европа измисля нови правила, които вместо да намалят разходите за въздушен транспорт в ЕС, правят европейските авиокомпании по-малко конкурентни, смята компанията.

Главният изпълнителен директор на Ryanair, Майкъл О'Лири, заяви: „Тези последни промени в EU261 са поредната бюрократична измислица от страна на Европейския парламент и Съвета. Вместо да насърчават европейските авиолинии да рекламират най-ниските си тарифи (които изключват втория ръчен багаж) – нещо, което над 50% от нашите клиенти избират – тези нови безсмислени регулации изискват от авиокомпаниите фалшиво да рекламират по-високи цени на полетите, което прави сектора в ЕС още по-неконкурентоспособен.

Ryanair отново призовава Урсула фон дер Лайен и Европейския парламент да спрат да създават глупави регулации, които вредят на конкурентоспособността на въздушния транспорт в ЕС. Вместо това те трябва да направят нещо реално за европейските потребители, като премахнат дискриминационния данък ЕСТЕ (който се прилага само за полети в рамките на ЕС).

Регламент EU261 е известен като регламента „Новаков“ - по името на неговия автор, българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

"Това, което правим е да осигурим ясна прозрачност при определянето на цените. В момента, в който виждаш цена, публикувана на сайта на авиокомпанията или в някоя от търсачките, това означава, че багажът ти е включен. Ако доброволно отбележиш, че не искаш да пътуваш с куфар, тогава получаваш отстъпка от цената на билета и пътуваш по-евтино", разясни Новаков