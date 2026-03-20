Ryanair открива в Мадрид най-големия център за поддръжка на самолети

Инвестицията е на стойност 25 млн. евро

Днес, 15:02
Ryanair е и един от най-големите чуждестранни инвеститори в Испания.
Ryanair е и един от най-големите чуждестранни инвеститори в Испания.

Ryanair откри новия си център за поддръжка на стойност 25 млн. евро на летище Мадрид-Барахас. Това е най-големият център в мрежата на авиокомпанията, предава сайтът AviTrader.

С капацитет за седем самолета, модерното съоръжение с площ от 22 000 м², разположено в индустриалната зона на летището, ще създаде 700 висококвалифицирани работни места, включително за инженери, механици и помощен персонал, като допълнително ще укрепи позицията на Мадрид и Испания като водещ европейски авиационен център.

Новият хангар допълва съществуващия център за поддръжка на Ryanair в Барахас, увеличавайки общия капацитет до осем линии за поддръжка на самолети. Освен това Ryanair управлява модерен център за поддръжка с пет отделения в Севиля, открит през 2019 г. и разширен през 2021 г., което представлява допълнителна инвестиция от 30 милиона евро в Испания.

Съоръжението в Мадрид сега играе централна роля в мрежата за инженерна поддръжка на Ryanair в седем локации в ЕС, извършвайки както рутинни проверки, така и по-специализирана инженерна работа. Авиокомпанията също така си сътрудничи с водещи авиационни училища в Мадрид, за да обучава и набира инженери и механици чрез своята вътрешна програма за развитие на инженери.

Ryanair е и един от най-големите чуждестранни инвеститори в Испания и ключов фактор за туризма и индустрията. С 62 милиона пътници годишно в Испания, флотилия от 109 самолета в 11 бази, два центъра за поддръжка, наскоро въведен в експлоатация център за обучение на екипажи и център за ИТ иновации в сърцето на Мадрид, общата инвестиция на Ryanair в Испания вече възлиза на 11 милиарда евро.

