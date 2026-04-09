Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Райънеър" отчете победа в битката с големия багаж

ЕС готви право на втора безплатна ръчна чанта

Днес, 15:22
Авиокомпанията Ryanair е известна със строгите си правила за ръчен багаж.
Авиокомпанията Ryanair е известна със строгите си правила за ръчен багаж.

Паричните бонуси, които нискотарифната авиокомпания "Райънеър" раздава на служителите си, за да хващат пътници с по-голям от указаното ръчен багаж, са намалили броя на нарушителите, заяви шефът на компанията Майкъл О'Лиъри. 

Пасажерите на авиокомпанията имат право да носят безплатно 1 чанта малък ръчен багаж с максимален размер 40х30х20, който да се побира под седалката. Срещу заплащане на приоритет билет пътниците имат право на малка чанта и куфар до 10 кг с размери 55х40х20, които се поставят в пространството над седалката. Ако двата типа багаж надхвърлят указаната големина, глобата е между 70-100 евро, а чантите трябва да бъдат преместени в багажното отделение.

Миналата година О'Лиъри премахна ограничението от 80 евро на месец за бонуси, за да насърчи персонала да проверява повече пасажери. Бонусът за багаж пък е 1,50 евро на чанта. Шефът на авиокомпанията не се трогна от критиките и заяви, че няма да се извинява за това, че иска "хора, които мамят системата", да бъдат санкционирани, припомня "Таймс". Според  О'Лиъри преди увеличаването на бонусите делът на пътниците с извънгабаритна чанта е бил 0,5%, докато сега е по-малко от 0,1%. Като се има предвид, че около 200 милиона души годишно летят с "Райънеър", това означава, че глобените са по-малко от 200 хил. пътници годишно.

Според О'Лиъри пиарът покрай увеличаването на бонусте всъщност е направил така, че хората да са по-стриктни при избора на чанта за полет с "Райънеър". В отговор на по-строгите правила, някои компании като веригата магазини за дрехи Primark пуснаха на пазара "чанта, одобрена от "Райънеър".

 

Европейският съюз в помощ на пътниците

По всяка вероятност обаче О'Лиъри ще бъде принуден да смекчи строгите мерки. През януари Европейският парламент гласува с огромно мнозинство да предостави на всички пътници правото да носят малка чанта в допълнение към безплатния багаж, който се слага под седалките. Предстои предложението да бъде одобрено от Европейския съвет, за да стане закон.

Съгласно евентуалните промени, пасажерите ще имат право да оставят под седалката дамска чанта, раница или лаптоп , както е досега, в допълнение с втори ръчен багаж с комбинирани размери до 100 см (дължина, ширина и височина) и тегло до 7 кг, съобщава Irish Mirror. Ако предложенията бъдат одобрени, разпоредбите ще се прилагат за всички полети, заминаващи от или пристигащи на летища в ЕС на превозвачи, базирани в ЕС. Евродепутатите също така настояват за нови разпоредби, според които децата под 12 години да имат право да пътуват без допълнително заплащане.

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?