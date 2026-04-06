Българската Hydrogenera проби в Германия с мащабен проект за водород

Инсталацията ще работи в Украйна, а ще е доставчик на германски предприятия

Днес, 08:49
Българската компания е водещ производител на системи за зелен водород в Източна Европа.

Българската технологична компания „Грийн Иновейшън“ АД, оперираща под бранда Hydrogenera, обяви сключването на ключов международен договор за доставка на 2 MW водородна система. Проектът е финансиран с безвъзмезден грант от германското правителство, съобщи Economic.bg.

Германският партньор на Hydrogenera в Германия – Hydro Future GmbH, вече е подписал договор с LE Power GmbH за изпълнение на проекта.

Системата ще бъде въведена в експлоатация в Украйна, но ще обслужва индустриални потребители в Германия. По този начин се цели създаването на устойчива трансгранична верига за доставки на водород с изключително висока чистота (99.999%).

В рамките на ангажиментите си Hydrogenera ще отговаря за проектирането и производството на всички компоненти, фабричните тестове, инсталацията, въвеждането в експлоатация, сервизната поддръжка, обучението на персонал и техническата документация. Въвеждането в експлоатация е планирано за юни 2027 г.

Този проект затвърждава позицията на Hydrogenera в сегмента на много-мегаватовите водородни системи и демонстрира капацитета на българския бизнес да участва в комплексни международни инициативи за развитие на зелена енергийна инфраструктура в Европа, посочва Еconomic.

Договорът представлява „съществена сделка“ за българското дружество, като общата му стойност, включително едногодишна поддръжка, възлиза на 45.41% от общите приходи на компанията за 2025 г., или 2 млн. евро. Плащанията по проекта ще бъдат извършвани поетапно, в зависимост от напредъка на дейностите, става ясно от уведомлението, изпратено от компанията до Българската фондова борса.

