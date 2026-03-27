Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Викинг“ пуска първия в света круизен кораб, задвижван с водород

И екскурзиите по вода стават "зелени"

Днес, 11:14
Viking Libra се готви за първото си пътуване.
Европейската компания „Викинг“ прави решителна "зелена" крачка с Viking Libra - първия в света лайнер, използващ водород. 

Корабът има хибридна задвижваща система, базирана отчасти на горивни клетки с втечнен водород.
Той е построен в корабостроителницата „Финкантиери“ в Анкона. През първия си сезон ще плава край Северна Европа и в Средиземноморието. Ще има 499 каюти за до 998 пътници, ресторанти, фитнес и спа център.
Viking Libra има общ вътрешен обем от около 54 300 тона. Хибридната му система за задвижване ще генерира до шест мегавата електроенергия. 

Круизният кораб, който ще може да работи без вредни емисии, ще влезе в експлоатация през ноември 2026 г. Сега е в процес, при който сухият док се пълни с вода, за да може плавателният съд да се издигне на повърхността за първи път.

Това е и част от прехода от сглобяването на корпуса към финалните дейности - вътрешното оборудване. За Viking Libra той ще се осъществи в близък док за довършителни работи.
"Viking Libra е най-екологичният ни кораб досега“, казва Торстейн Хаген, председател и главен изпълнителен директор на „Викинг“.

 

Още "зелени" 

В момента се строи и друг кораб на „Викинг“ - Viking Astrea, който трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2027 г. Той също ще се задвижва с водород и ще бъде с нулеви емисии.
През миналия октомври норвежката круизна компания „Хуртигрутен“ започна първото си климатично неутрално пътуване с кораба MS Richard With –  5000 мили по крайбрежието от Берген до Киркенес и обратно. Корабът използва 100% био дизел - гориво, произведено от отпадъци от мазнини, вкл. и употребявано олио.  

През миналия ноември друга норвежка круизна компания – „Хавила Вояджис“, организира първото си климатично неутрално пътуване по същия маршрут, като е използвана комбинация от батерийно захранване и втечнен биогаз. Емисиите на парникови газове при това пътуване са намалени с над 90% в сравнение с изкопаемите горива.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

зелен преход, енергиен преход, горивни клетки, водород

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?