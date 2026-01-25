Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заради пиян българин самолет от Лондон за София се приземи в Мюнхен

Днес, 08:10
Снимка: Васил Петрийски/Фейсбук

Самолет от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това написа в профила си във Фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил на борда. Той публикува и снимка от самолета.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа Петрийски.

По думите му стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия.

"От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още Васил Петрийски.

Самолетът трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София снощи в 21:50 часа. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Райънер

Още новини по темата

Туристически платформи спряха да продават услугите на "Райънеър"
03 Яну. 2024

„Райънеър“ предупреди, че цените на полетите до Европа ще се повишат
16 Май 2022

Лукашенко: Искаме Западът да ни плати разходите за самолета
26 Май 2021

Как Беларус отвлече журналист във въздуха
24 Май 2021

Рим забрани на нискотарифните авиокомпании да таксуват чанти

02 Ноем. 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?