Ryanair се оплака на ЕК от френските авиодиспечери

Ryanair призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да предприеме действия срещу закъсненията, причинявани от авиодиспечерите. Превозвачът е особено недоволен от френската система за контрол на въздушното движение, която определя като "най-лошата в Европа", предаде БТА.

В писмо до ЕК от нискотарифната авиокомпания цитират доклад на френския сенат, според който закъсненията, причинени от френската система за управление на въздушното движение, са нараснали с 60% през 2025 г. в сравнение с 2019 г. Компанията отбелязва още, че растат не само закъсненията, но и таксите за услугите на авиодиспечерите в Европа.

Ryanair настоява Брюксел да предприеме мерки. И дава предложения - например да има глоби за службите по аеронавигация, когато не осигуряват достатъчно персонал за първата вълна сутрешни полети, и да бъде гарантирано обслужването на транзитните полети по време на национални стачки на авиодиспечерите.

През последните години компанията често критикува френската РВД система - особено когато локални стачки смущават въздушния трафик над цяла Европа. Ryanair настоява, че националните протести не трябва да пречат на международните полети, и апелира за европейски правила, които да гарантират непрекъсваемостта на въздушните услуги.