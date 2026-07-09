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Ryanair се оплака на ЕК от френските авиодиспечери

Компанията настоява Брюксел да стегне службите за контрол на въздушния трафик

Днес, 08:00
Шефът на Ryanair Майкъл О`Лиъри от години критикува френската служба за управление на въздушното движение.
Шефът на Ryanair Майкъл О`Лиъри от години критикува френската служба за управление на въздушното движение.

Ryanair призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да предприеме действия срещу закъсненията, причинявани от авиодиспечерите. Превозвачът е особено недоволен от френската система за контрол на въздушното движение, която определя като "най-лошата в Европа", предаде БТА.

В писмо до ЕК от нискотарифната авиокомпания цитират доклад на френския сенат, според който закъсненията, причинени от френската система за управление на въздушното движение, са нараснали с 60% през 2025 г. в сравнение с 2019 г. Компанията отбелязва още, че растат не само закъсненията, но и таксите за услугите на авиодиспечерите в Европа.

Ryanair настоява Брюксел да предприеме мерки. И дава предложения - например да има глоби за службите по аеронавигация, когато не осигуряват достатъчно персонал за първата вълна сутрешни полети, и да бъде гарантирано обслужването на транзитните полети по време на национални стачки на авиодиспечерите.

През последните години компанията често критикува френската РВД система - особено когато локални стачки смущават въздушния трафик над цяла Европа. Ryanair настоява, че националните протести не трябва да пречат на международните полети, и апелира за европейски правила, които да гарантират непрекъсваемостта на въздушните услуги.

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Ключови думи:

Ryanair, РВД

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