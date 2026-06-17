Европа сложи край на уловките при купуване на самолетен билет

Революционни промени в регулациите за правата на пътниците във въздушния транспорт доведоха до множество облекчения за потребителите, най-вече за ползвателите на нискотарифни авиокомпании, страдащи от множеството уловки при купуването на билети и условията за извършване на полетите.

Правилата не бяха актуализирани от 2004 г., преди временното споразумение за преразглеждането им, постигнато от преговарящите от Европарламента и Европейския съвет, да получи единодушната подкрепа на делегацията на ЕП в т.нар. "Помирителен комитет". То има за цел да защити пътниците от смущения по време на пътуването, като отказ за качване на борда и закъснения или отменени полети.

Предстоят още няколко процедури, които обикновено отнемат около месец и половина, като има и право на малко удължаване. Правилата ще започнат да се прилагат ефективно в средата на 2027 г.

Какво се променя

Основното е пълната прозрачност на цените и премахването на скритите такси при покупка на билет. Авиокомпаниите вече са длъжни да показват ясни тарифи в два варианта - крайна цена със задължително включен стандартен ръчен багаж и намалена за онези, които желаят да се откажат от него. Това означава, че ако пътникът няма нужда от малък кабинен куфар, може да се откаже от него и да плати по-малко за билета си.

▪️ Пътниците ще получават компенсация при закъснение от 3 или повече часа. При такова закъснение авиокомпанията е законово задължена да информира пътниците за начините за получаване на обезщетение, без на тях да им се налага те сами да си търсят правата. Обезщетенията остават същите и се определят спрямо разстоянието - €250 за къси полети, €400 за средни и €600 за дълги, като при последните сумата може да се намали с 50%, ако авиокомпанията предложи бързо пренасочване и закъснението накрая е под 4 часа;

▪️Запазва се задължението на превозвача да полага грижи за пътниците си на летището, което включва предоставяне на напитки след втория час чакане и храна след третия, като се въвежда нов таван за осигуряване на безплатен хотел при извънредни ситуации - до максимум три нощувки;

▪️Драстично се съкращава времето за уреждане на спорове и се улеснява подаването на искове. До 4 дни след осуетено пътуване превозвачите трябва да изпратят на засегнатите пътници инструкции за кандидатстване за обезщетение, без да ги задължават да си правят потребителски профили или да инсталират специални приложения. Потребителите ще разполагат с 9 месеца да предявят претенции, а авиокомпаниите имат строго фиксиран срок от 30 дни, в който да изплатят парите или официално да откажат. Сега при претенции пътниците най-често се обръщат към агенции, които взимат 40-50% от обезщетението, като това е бизнес за 600-700 млн. евро годишно;

▪️Въвежда се изчерпателен списък на форсмажорни обстоятелства, при които превозвачите не носят отговорност за закъснения или отменени полети, за да се избегнат досегашните злоупотреби. В списъка са природни бедствия, лошо време, стачки на летищните служби. В тези случаи превозвачите ще трябва писмено да докажат конкретната причина пред пътника;

▪️ Значително се облекчават уязвимите групи, като се въвежда изискване за задължително и безплатно настаняване на съседни места за семейства с деца до 14 г., бременни жени и хора с увреждания заедно с техните придружители. Така родители вече няма да плащат допълнително, за да седят до децата си в самолета, а детските колички ще може да се използват до самата врата на самолета и да бъдат върнати на родителите веднага след кацане, вместо хората да ги чакат и търсят на лентата за багаж;

▪️Забранява се т.нар. политика на "неявяване" - ако пътник изпусне или не използва първия полет от резервацията си, авиокомпанията няма право да анулира обратния му билет или да изисква допълнително заплащане за него;

▪️Хората с намалена подвижност ще може да търсят компенсация, ако пропуснат полет, поради липса на необходимото съдействие на територията на летището;

▪️ Отпадат таксите за административна корекция на име или правописна грешка в билета. Пътниците вече няма да доплащат за поправка на грешки в изписването на името им или за получаване на разпечатана версия на бордната карта, ако вече са се регистрирали. Вече е гарантирано правото им да получават бордни карти в електронен формат при регистрация, без да се изисква или да им се налага да имат потребителски акаунт или инсталирано специфично приложение. Не може за се отказва достъп на борда на основание, че пътникът не е използвал собствена разпечатана версия на бордна карта, издадена в електронен формат;

▪️Пътниците са защитени и от прекомерно чакане на борда, тъй като се забранява задържането им насила в самолета при големи закъснения преди излитане.

Реакциите на авиокомпаниите



"Всякакви реформи, които обременяват авиокомпаниите с допълнителна финансова тежест, разрушават жизненоважни регионални въздушни мрежи в цяла Европа", обявиха от Асоциацията на регионалните превозвачи ERA.

От международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) коментираха, че промените няма да намалят закъсненията, а ще създадат предизвикателства и ще добавят разходи, които накрая пак ще се поемат от пътниците. От IATA твърдят, че сега едва 0.3% от полетите надвишават праговете за закъснение и задействат правото на обезщетение, но то е 3-4% от приходите на авиокомпаниите.

Ryanair директно разкритикува промените, определяйки ги като „пълни врели-некипели“, тъй като щели да принудят авиокомпаниите да публикуват подвеждаща ценова реклама.

"Когато купувате билет, вие искате да пристигнете на летището, да заминете навреме и след това да пристигнете навреме, за да видите близките си или да правите бизнес. И това е всичко. Никой не купува билет защото очаква обезщетение, нито очаква да получи закъснение и хотел. Така че ние наистина благодарим на превозвачите за позицията, но мисля, че е важно да се осъзнае, че това не е някакъв допълнителен данък", контрира зам.-председателят на комисията по транспорт в ЕП Виргиниюс Синкявич.