Руски екстремисти поеха отговорност за бомбените заплахи в самолетите

Руската крайнодясна екстремистка група „Мужское государство“ пое отговорност за бомбените заплахи, отправени тази сутрин срещу европейски летища и самолети.

Групата е екстремистко руско мъжко движение, което пропагандира крайнодесни възгледи и е свързвано с онлайн тормоз, заплахи и сплашване, насочени срещу жени, малцинства и представители на LGBTQ+ общността. В имейл, изпратен до летището в Рим, се заявява: "Всички вие сте съучастници в престъпна конспирация. Заради това искаме да ви унищожим. Вашият феминистки режим ще запомни това завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще бъде червено".

Както вече стана ясно, три самолета, летящи към България, днес бяха принудени да кацнат извънредно, след като са получили бомбени заплахи. Вместо да кацнат по стандартна процедура, те са задействали протокол за извънредна ситуация при заплаха на борда.

Самолет, който е трябвало да изпълни полет Лондон-София е кацнал днес по обяд на летището край Пловдив с 184 пътника на борда. Други два – от Копенхаген и Мадрид, ще кацнат на „Васил Левски“ в столицата. И трите самолета са на Ryanair и са граждански полети.

Министерството на отбраната съобщи, че дежурните изтребители МиГ-29 от III авиационна база-Граф Игнатиево, са излетели в 10:11 ч. със задача да прехванат и ескортират трите самолета. Заплахите са получени по имейл, а след сигналите е задействана процедура за сигурност и са извършени проверки на самолетите. МО уточни, че мисията е изпълнена по процедурата „Air Policing“.

Сигналите за бомбени заплахи продължиха в цяла Европа и днес. Пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин до Рим, е пренасочен към базата на френските ВВС. Ситуацията е под контрола на френското правителство. Засега не се съобщават други подробности за инцидента.

Два самолета на Ryanair, изпълняващи полети от Португалия и Ирландия ("Aer Lingus" - Дъблин-Рим), бяха пренасочени и кацнаха извънредно на летище „Фиумичино“ в Рим поради анонимни съобщения за поставени взривни устройства на борда. Преди това самолетите бяха придружени във въздушното пространство от изтребители на италианските военновъздушни сили. Поради задействаните извънредни протоколи за сигурност, наземните служби и контролът на въздушното движение временно блокираха пистите за излитащи полети и в продължение на над 30 минути нямаше нито един излетял самолет.

По-късно стана ясно, че от сутринта над 25 полета са получили заплахи.

Част от засегнатите полети са:

Полет на Ryanair от Станстед до София (пренасочен към Пловдив)

Полет на Aer Lingus от Дъблин до Рим (пренасочен към летище Еврьо)

Полет на LOT Polish Airlines от Варшава до Брюксел (кацнал безопасно в крайната си дестинация)

Самолет на Finnair от Хелзинки до Рим (кацнал безопасно в крайната си дестинация, след като е бил ескортиран от италианските военновъздушни сили)

Самолет на Finnair от Хелзинки до Виена (кацнал безопасно в крайната си дестинация)

Полет на Ryanair от Копенхаген (принуден да кацне в София)

Полет на Ryanair от Мадрид (принуден да кацне в София)

Полет на Wizz Air от Милано до Варшава (пренасочен към Виена)

Полет на Wizz Air от Милано до Букурещ (кацнал безопасно в крайната си дестинация)

Полет на Aegean Airlines от Солун до Милано (кацнал безопасно в крайната си дестинация)

Полет на Ryanair от Порто до Милано (кацнал безопасно в крайната си дестинация)

Четири самолета, пътуващи към Прага, са получили заплахи за бомба, но вече са кацнали безопасно.

BREAKING: At least 8 flights across Europe have been targeted by bomb threats today.



Reported incidents involve:

✈️ LOT — Warsaw to Brussels

✈️ Aer Lingus — Dublin to Rome

✈️ Finnair — Helsinki to Rome

✈️ Two flights at Copenhagen Airport

✈️ Three aircraft in Bulgaria — two… pic.twitter.com/VdC4X7KNvL — GeoInsider (@InsiderGeo) 5 ноември 2026 г.

Заплахи за бомби в седем самолета вдигнаха на крак службите в Европа и в сряда. Две от тях също бяха в самолети за София. На полета от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище „Васил Левски“.

Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари.