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Ryanair вече иска пътниците да чекират багажа си час преди полета

10 Ноем. 2026
Ако ще чекирате куфари и сакове, направете го 60 минути преди полета, гласи новото правило на нискотафната авиокомпания.
Pixabay
Ако ще чекирате куфари и сакове, направете го 60 минути преди полета, гласи новото правило на нискотафната авиокомпания.

От днес са в сила нови правила на Ryanair за багажа. 

Гишетата за предаване на багаж вече ще затварят 60 минути преди планирания час на излитане (досега беше 40 минути по-рано), съобщава на сайта си нискотарифният превозвач. Пътниците трябва така да разчетат времето си, че да пристигнат на летището и да чекират багажа си поне час преди полета.

По данни на авиокомпанията всъщност 80% от пасажерите й пътуват само с ръчен багаж. "Тази малка промяна ще осигури на онези 20% от нашите пътници, които чекират багаж, допълнително време за преминаване през проверките за сигурност и паспортния контрол. Така те ще могат да стигнат до изхода за качване на борда, преди да е започнал процесът по качване - особено в натоварените периоди, когато опашките на летището могат да бъдат по-дълги от обичайното", обясни Дара Брейди, директор "Маркетинг" в Ryanair.

За останалите 80% от пътниците на Ryanair промяна няма - както и досега, те ще се чекират онлайн преди пристигането си на летището и ще се насочват директно към проверките за сигурност и изхода за качване на самолета. 

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