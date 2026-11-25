Нидерландската авиокомпания KLM обяви, че от 28 март 2027 г. стартира директни полети от Амстердам (Схипхол) до София. София е една от три нови дестинации за летния сезон, които ще се оперират от регионалното дъщерно дружество KLM Cityhopper, а билетите вече са пуснати в продажба през стандартните канали на превозвача. Другите нови линии са до Шанън (Ирландия) и Милано Малпенса (Италия).

Линията между Амстердам и София ще се обслужва ежедневно със самолети Embraer E195-E2. Полетът KL1993 ще излита от Амстердам в 09:20 ч. и ще каца в българската столица в 13:15 ч. Обратният полет KL1994 ще заминава от София в 13:50 ч. и ще пристига в Амстердам в 15:50 ч., като всички часове са в местно време. В момента единствените директни полети между двете столици се изпълняват от "България Еър". Нискотарифните компании летят до Айндховен.

Според президента и главен изпълнителен директор на KLM Марян Ринтел новите дестинации са конкретни стъпки за укрепване на европейската мрежа на превозвача. Тя отбелязва, че използването на повече по-малки самолети позволява на компанията да адаптира по-добре капацитета си в Европа спрямо търсенето, дава по-важна роля на KLM Cityhopper на континента и предлага повече възможности на пътуващите.

Обявяването на маршрутите идва само няколко седмици след като в началото на ноември KLM преразгледа плана за флотилията си и реши да се откаже от придобиването на самолети Airbus A320neo. Тези машини са част от поръчката за 100 самолета от семейството на A320neo, подписана от групата Air France-KLM през декември 2021 г., и ще бъдат пренасочени към нискотарифните превозвачи Transavia и Transavia France. Така флотилията на KLM за къси и средни разстояния ще бъде изградена около моделите Airbus A321neo и Embraer E195-E2, докато самолетите Boeing 737 и Embraer E190 ще бъдат постепенно изведени от експлоатация през следващите години.

По отношение на полетите на дълги разстояния нидерландската авиокомпания ще продължи да получава самолети Airbus A350, с които постепенно да замени своите Airbus A330. Очакванията на KLM са до края на десетилетието цялата ѝ междуконтинентална флотилия да разполага с кабина Premium Economy.