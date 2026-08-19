Стачки ще затруднят проверките на летище "Скипхол" идната седмица

ЕПА/БГНЕС "Схипхол" е основното международно летище на Нидерландия и един от големите авиационни центрове в Европа, заради което предстоящите стачки ще доведат до затруднения за пътниците.

Пътниците, които ще пътуват от и до летище "Схипхол" в Амстердам, ще бъдат затруднени през следващата седмица, тъй като ще има прекъсвания на работата на служителите по сигурността, съобщи нидерландският всекидневник "Де Телеграф", цитиран от БТА. Това съответно ще доведе до по-дълго чакане при проверките. Двата най-големи профсъюза в страната - CNV и FNV, са решили да предприемат протестни действия заради високото работно натоварване на служителите по сигурността на най-голямото нидерландско летище.

Първоначално действията ще включват краткотрайни прекъсвания на работата и други протестни инициативи. Те ще бъдат обявявани няколко часа предварително. "В тази фаза пътниците може би ще трябва да чакат малко по-дълго. Ако охранителните фирми и ръководството на летище "Схипхол" не стигнат до споразумение, ще последват стачки. Никой не иска стачки на летище "Схипхол". Но ако работодателите дори след кристално ясен ултиматум не предприемат нито една конкретна стъпка срещу изключително високата работна натовареност, те не оставят на нашите членове друг избор", коментира Андре Куист, член на управителния съвет на CNV.

Профсъюзите от месеци водят преговори с ръководството на летището заради натоварените работни графици на служителите по сигурността. Според тях проблемът се е изострил след проведен търг за охранителни услуги, в резултат на който хиляди служители са сменили работодателя си. След като новите охранителни компании започнаха работа през май, се наблюдават проблеми с графиците и висок дял на отсъствията по болест. Летището и охранителните компании са обсъждали възможни решения, но през летните месеци намирането на допълнителен персонал се е оказало трудно.

"Схипхол" е основното международно летище на Нидерландия и един от големите авиационни центрове в Европа. През него годишно минават десетки милиони пътници.