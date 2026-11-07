Илин Димитров: Дроновете не отблъскват чуждите туристи

БГНЕС След Нова година всички туристически обекти ще имат QR код и ще получават оценки от клиентите, обяви министърът на туризма

Няма репутационна щета върху туризма у нас заради нападенията от дроновете в Черно море. Интересът на световните туроператори към България се увеличава. Ситуацията би ни поставила под заплаха само ако сами си направим проблем, където няма. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред Нова тв.

„По време на изложение в Лондон, където присъствах, имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация. Ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си. В Испания и Италия има свръхтуризъм, но при нас това го няма”, каза той.

"Ние имаме места, които са бюджетни, но и такива с високо качество на продукта. Всеки един потребител може да си направи сметката къде да отиде и какво да плати”, допълни министърът.

По думите му предишното управление не е успяло да се справи с едно важно събитие. „Един от големите немски туроператори се скара с авиопревозвач и така загубихме 220 000 седалки. Немските туристи идват по-рано, хотелите се отварят по-рано и така идват и други. Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е с 19% по-високо. В държавите около нас положението е много по-сериозно, а България стои стабилна”, обясни Димитров.

Илин Димитров обясни какви са планираните средства за бранша в следващия бюджет на страната. „Увеличаваме два пъти парите за маркетинг и реклама в новия бюджет. Ние поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи”, обясни той.

„Втората реформа е за измерване на показателите на туризма у нас, а хората ще ни оценяват. Във всяко едно заведение, ресторант, бар, музей ще има QR код, с който да бъде дадена оценка за продукта. Това ще влезе в сила след Нова година. Мненията няма да бъдат индивидуални и всеки един кмет, министър и потребител ще вижда какво е положението”, каза Димитров.

Той допълни, че всеки един кмет ще трябва да харчи 50% от туристическия данък, който всеки потребител плаща, за реклама и авиосвързаност. „Всички тези местни дестинации трябва да решат на място какво да развиват и всеки един регион ще запази своята автентичност”, уточни ресорният министър.