Румънци напират да работят в морските ни хотели това лято

Около 2000 евро месечно струва на хотелиер един чуждестранен работник с всички разноски по него.

Хотелиерите по морето трескаво се подготвят за новия летен сезон, като най-голямото предизвикателство е набавянето на работна ръка.

"От времето на ковид кризата това е най-големият ни проблем, защото кадрите в туризма се преквалифицираха, след като затворихме хотелите, а нови не идват заради сезонността на работата и по-ниското заплащане в този сектор", разказа пред БНТ Станислав Димитров, собственик на хотел в Кранево.

От четири години той наема чуждестранни работници. "Първата година бяха украинци, които наемахме по облекчена процедура. След това започнахме да наемаме работници от екзотични държави като Бали, Бангладеш и Непал. Тази година обаче се преориентирахме към Узбекистан", поясни Димитров.

Промяната идва след влизането на страната ни в Шенгенското пространство, когато спира издаването на визи на търсещи работа от Пакистан, Бангладеш и Непал заради високия риск от миграция в Евросъюза. Затова по-усилено започва наемането на хора от Узбекистан, Киргизстан, Казахстан.

Процедурата по издаването на визите от страни извън ЕС продължава да е прекалено тежка и да отнема месеци до получаване на разрешителното. Хотелиерите трябва да кандидатстват за издаване на визи още през януари-февруари, ако искат работната ръка да пристигне навреме, но невинаги се спазва и този срок.

"Тази година положението се затруднява заради войната в Близкия изток. Плаши ни силния скок на цените на самолетните билети, докато чакаме визите на работниците. Само за няколко дни билетът от Узбекистан до Истанбул е скочил със 100 евро", казва Орлин Джелепов, също хотелиер от Кранево.

В Балчик разчитат на работна ръка от Молдова, която е най-близко до нашата страна и с по-малко разходи за работодателите. Интересен факт е, че това лято доста румънци са заявили желание да работят в хотели в Балчик, като за тях визи не са необходими, съобщиха хотелиери.

"Около 2000 евро струва на хотелиер да си доведе един чуждестранен работник", посочи Христо Желев, който има хотел в Балчик. Работодателят трябва да поеме настаняването му, както и всички транспортни разходи.

Затова от бранша търсят варианти да привлекат наново български кадри в летния туризъм.

Все повече морски комплекси развиват целогодишни услуги като спа-процедури или спортни занимания, надявайки се така да задържат квалифицирания си персонал, като му осигурят работа и извън летния сезон.