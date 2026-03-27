Българите ще са основен фокус това лято за морските курорти

Към момента военният конфликт в Близкия изток не води до спад на резервациите за почивки това лято в България. Отчита се 1% ръст на ранните записвания от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година.

Това обяви на пресконференция днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която отчете подготовката за летния сезон на този етап.

България ще засили рекламата в следващите два месеца в традиционни пазари като Великобритания, Германия, Полша и Чехия. Към тях ще бъдат добавени Италия и Испания. "Страната ни се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация в контекста на сложната геополитическа обстановка. Преценката на бранша е, до началото на летния сезон трябва да се фокусираме върху източноевропейските пазари и да използваме психологическата обстановка, свързана с процесите в Близкия изток", заяви министър Георгиева.

Туристическият бранш отчита спад на израелските туристи поради военните действия, но се наблюдава засилен интерес от страна на гръцки туристи.

Основен фокус ще е насочен и върху вътрешния пазар и българския турист, посочи още министърът. През летния сезон на 2025 г. от над 5,2 млн. туристически регистрации, 2,8 млн. са били на чуждестранни гости, а 2.4 млн. - на български туристи. Проучване на туристическото министерство показват, че 77% от сънародниците ни оценяват България като добра туристическа дестинация.

Затова министерството предвижда мащабна кампания за вътрешния пазар за привличане на повече български туристи, включително и използване на домакинството на колоездачното състезание "Джиро д'Италия" - едно от най-престижните в света.

За началото на летния сезон има идея, специално за Южното Черноморие, той да бъде открит заедно със старта на "Джиро д'Италия" по предложение на кмета на Бургас, каза министърът. Стартът на Джирото ще бъде даден на 8 май в Несебър.

За Варна, която ще чества годишнината си като курортен град, предстои допълнително да бъде обсъдено как подобаващо да стане откриването на летния сезон.

Туроператорите планират да задържат цените на вече продадените пакети за своя сметка, доколкото е възможно, въпреки поскъпването на транспорта, обяви министър Георгиева.

Към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и са публично обявени. Броят на договорите за отдаване под наем ще бъде сведен до минимум преди началото на сезона.

Тя коментира и какви искания за подпомагане са представили от туристическия бранш по време на срещата със служебния премиер Андрей Гюров.

Обсъждат се компенсации за тока и горивата, повдигнати бяха искания за диференцирана ДДС ставка от 9% за ресторантьорите и за доставката на храна и безалкохолни напитки. Ще се търси и законов механизъм за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиенти за неосъществени пътувания заради конфликта в Близкия изток - възможен вариант е издаването на ваучери за по-късни пътувания или пътувания до други дестинации, подобно на ковид модела.