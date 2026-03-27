Българите ще са основен фокус това лято за морските курорти

Днес, 13:31
Към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и са публично обявени.
Илияна Кирилова
Към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и са публично обявени.

Към момента военният конфликт в Близкия изток не води до спад на резервациите за почивки това лято в България. Отчита се 1% ръст на ранните записвания от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година.

Това обяви на пресконференция днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която отчете подготовката за летния сезон на този етап.

България ще засили рекламата в следващите два месеца в традиционни пазари като Великобритания, Германия, Полша и Чехия. Към тях ще бъдат добавени Италия и Испания. "Страната ни се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация в контекста на сложната геополитическа обстановка. Преценката на бранша е, до началото на летния сезон трябва да се фокусираме върху източноевропейските пазари и да използваме психологическата обстановка, свързана с процесите в Близкия изток", заяви министър Георгиева.

Туристическият бранш отчита спад на израелските туристи поради военните действия, но се наблюдава засилен интерес от страна на гръцки туристи. 

Основен фокус ще е насочен и върху вътрешния пазар и българския турист, посочи още министърът.  През летния сезон на 2025 г. от над 5,2 млн. туристически регистрации, 2,8 млн. са били на чуждестранни гости, а 2.4 млн. - на български туристи. Проучване на туристическото министерство показват, че 77% от сънародниците ни оценяват България като добра туристическа дестинация.
Затова министерството предвижда мащабна кампания за вътрешния пазар за привличане на повече български туристи, включително и използване на домакинството на колоездачното състезание "Джиро д'Италия" - едно от най-престижните в света.

За началото на летния сезон има идея, специално за Южното Черноморие, той да бъде открит заедно със старта на "Джиро д'Италия" по предложение на кмета на Бургас, каза министърът. Стартът на Джирото ще бъде даден на 8 май в Несебър.

За Варна, която ще чества годишнината си като курортен град, предстои допълнително да бъде обсъдено как подобаващо да стане откриването на летния сезон.

Туроператорите планират да задържат цените на вече продадените пакети за своя сметка, доколкото е възможно, въпреки поскъпването на транспорта, обяви министър Георгиева.

Към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и са публично обявени. Броят на договорите за отдаване под наем ще бъде сведен до минимум преди началото на сезона.

Тя коментира и какви искания за подпомагане са представили от туристическия бранш по време на срещата със служебния премиер Андрей Гюров.

Обсъждат се компенсации за тока и горивата, повдигнати бяха искания за диференцирана ДДС ставка от 9% за ресторантьорите и за доставката на храна и безалкохолни напитки. Ще се търси и законов механизъм за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиенти за неосъществени пътувания заради конфликта в Близкия изток - възможен вариант е издаването на ваучери за по-късни пътувания или пътувания до други дестинации, подобно на ковид модела.

Още новини по темата

Какво се промени в туристическия сектор - цени, услуги, резервации?
17 Март 2026

Войната в Иран проваля и почивките в Египет
16 Март 2026

Гръцки и български хотелиери се оплакват от масови откази на туристи

12 Март 2026

Къде туристите се губят най-често?
22 Февр. 2026

Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.
21 Февр. 2026

Туризмът трайно преодоля ковид-кризата
17 Февр. 2026

Туристически сдружения си искат министър, вещ в туризма
16 Февр. 2026

Hushpitality - новата мода във ваканциите
10 Яну. 2026

Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна
07 Яну. 2026

Екскурзоводи искат ново работно време на атракциите в Европа
13 Септ. 2025

Visit Bulgaria - новото дигитално лице на българския туризъм
18 Май 2025

Всеки четвърти чужд турист у нас е румънец
14 Апр. 2025

Българите изчезват от поддръжката на българския туризъм
28 Март 2025

Няма ток и храна, но Куба продължава да инвестира в хотели
10 Яну. 2025

