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Българите харчат за ваканция повече от датчаните

И вътрешните нощувки, и разходите ни навън са по-високи от далеч по-богати нации

Днес, 22:28
Българите харчат средно 345 евро на пътуване, като в страната ни разходите са 258 евро, а извън нея - 598 евро.
ЕПА/БГНЕС
Българите харчат средно 345 евро на пътуване, като в страната ни разходите са 258 евро, а извън нея - 598 евро.

Българите са в дъното по заплати сред европейските страни, но харчат на равна нога с по-богатите европейци по време на ваканция, показва статистика на Евростат. Датчаните например са по-пестеливи, въпреки че са на друга планета по доходи. 

През 2024 г. при туристическо пътуване българите са харчили средно 82 евро на ден, като това са разходите за нощувка, транспорт и др. При датчаните средният разход е 81 евро, а по-евтино карат ваканциите си и испанците, румънците, хърватите, латвийците, унгарците, португалците, литовците, поляците, чехите и гърците. Непосредствено пред нас с 83 евро среден разход на ден са италианците. Най-скъпи са ваканциите на хората от Люксембург - 176 евро на ден, австрийците - 170 евро, шведите - 140 евро. Средното ниво за ЕС е 97 евро на ден.

83% от разходите за туризъм на европейците са в самата Европа, а 76% - в рамките на ЕС. Българите са сред европейците, които почиват повече у дома, отколкото в чужбина. Разбираемо, ваканциите на живеещите в Люксембург са почти изцяло в чужбина. В ТОП 3 по почивка в чужбина са още Белгия и Малта.

Българите харчат средно 345 евро на пътуване, като у дома разходите им са 258 евро, а навън - 598 евро. За сравнение, в доста по-скъпата Нидерландия разходите при вътрешен туризъм са средно 232 евро. При туристически пътувания навън средните разходи на българите са доста доста по-ниски от средноевропейското ниво - 598 евро при 1053 за ЕС.

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