Министърът на туризма Илин Димитров раздава оптимистични интервюта, на положението в ресора му не е никак розово. Това се вижда от новите данни на НСИ за пътуванията през октомври. Октомври не е в разгара на туристическия сезон, но числата потвърждават предишните статистики за отлив.

Посещенията на чужденци през октомври са 4.5% по-малко спрямо същия месец на 2025 г., като спадът се отнася за всички видове пътувания - почивка, гостуване, командировка и т.н. При това над 30% от всички "визити" в България всъщност са транзитни - туристите само преминават на път за друга държава. Почивка и екскурзия са причина за 39% от посещенията. 15% от влизанията у нас са "със служебна цел".

Браншът се крепи на гости от две държави - Румъния и Турция. Заедно с Гърция те формират челната тройка по брой на посещенията на чужденци в България през октомври. Ето как изглежда класацията за първите пет места:

Румъния — 195.7 хил.;

Турция — 165.4 хил.;

Гърция — 108.7 хил.;

Германия — 59.3 хил.;

Украйна — 58 хил.

При пътуванията на българите в чужбина (825 хиляди) също има спад, но символичен - с 0.5% спрямо октомври 2025-а. И тук водещ е туризмът по съседски:

Турция — 221.5 хил.;

Гърция — 188.6 хил.;

Румъния — 72.6 хил.;

Сърбия — 64.9 хил.;

Германия — 61.9 хил.



Министър: Дронове в морето ще има, но туристите напират да дойдат Министърът на туризма Илин Димитров не вижда проблем и заплаха за бизнеса в зачестилите атаки с дронове по кораби край българското Черноморие.

Тези дни Илин Димитров твърди, че ударите с дронове и потъващите кораби в нашата част на Черно море изобщо не смущават чужденците. Дали е прав - ще разберем идното лято. А дотогава министърът може да обяви атаките с безпилотни апарати за туристически атракция за любители на екстремни ситуации.