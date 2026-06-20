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Венеция планира до 50 евро входна такса за еднодневните туристи

Днес, 18:13
Pixabay

Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа „входна такса“, съобщават италиански медии, цитирани от БТА.

Сега таксата варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от десноцентриста Симоне Вентурини, иска да е между 30 и 50 евро. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Официално предложение в тази насока Вентурини ще направи в идните седмици.

30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат обаче в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в Града на каналите. Това ще накара повече туристи да пренасочат визитата си във Венеция вместо през лятото за периода ноември-февруари.

По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжката на града.

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Ключови думи:

Венеция, туризъм

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