Българският туризъм е изтърсак на олигархията

През последните дни рязко се заговори за качеството на българския туризъм - тема, която намери своята категорична илюстрация в огромните задръствания към Гърция, подпомогнати от безумните ремонти по пътищата ни, организирани от АПИ.

Ако сравним качеството на туристическите услуги в България и в съседните страни, резултатът е отчайващо лош за нашия туристически бизнес. Докато Хърватия и Гърция демонстрират бързо възстановяване и устойчив ръст на нощувките след пандемичния шок, България остава единствената дестинация в региона, която бележи трайна стагнация и дори спад през последната година.

Спадът в броя на чуждестранните туристи от ключови европейски пазари е ясен индикатор за системните проблеми в българския туризъм. Според последните данни на Евростат и НСИ за началото на 2026 г., нощувките на чужденци в страната отчитат спад от 4.3%, което вкарва България в Топ 5 на държавите от Европейския съюз с най-голям отлив на международни посетители. През активните летни месеци свиването на организираните чартърни програми от Западна Европа остава трайна тенденция, докато съседни дестинации като Гърция бележат двуцифрени ръстове. Дори самите български граждани масово предпочитат да почиват извън страната, като НСИ отчита рекорди в интензитета на летните пътувания на българи към Гърция и Турция.

Основният двигател на този отлив е

прогресивното разминаване между качеството на туристическия продукт и неговата крайна цена

За последните десет години ръстът на цените в българските ресторанти и кафенета приближава шокиращите 110% при обща инфлация от 43% за същия период. Това драстично поскъпване вече е напълно несъвместимо с реалното качество на обслужването. Докато в Гърция средните цени за настаняване предлагат по-висока базова стойност, включваща безупречно отношение и безплатни плажни зони, в България туристът често е принуден да плаща скъпо за продукт, който остава на аматьорско равнище.

Този дисбаланс се задълбочава от масираното и безконтролно презастрояване на крайбрежните зони. То превърна някогашните зелени и спокойни курорти в бетонни градски конгломерати, лишени от уют, пространство и естетическа стойност. Строителният бум изпревари с десетилетия развитието на публичната инфраструктура. Липсата на достатъчно модерни пречиствателни станции води до периодично замърсяване на морската вода и сериозни екологични кризи, които веднага отекват в социалните мрежи и медиите. Честите летни аварии в електрозахранването, лошото водоснабняване в пиковите часове и разбитата пътна мрежа около курортните комплекси допълнително влошават престоя на летовниците.

В основата на лошото качество стои и дълбоката криза на пазара на труда. Бизнесът в България масово отказва да предложи конкурентно заплащане на труда в сектора, което се вижда ясно при съпоставка на средните брутни възнаграждения на Балканите. Докато в Гърция и Хърватия сезонният персонал в туризма получава средно между 1000 и 1500 евро чисто, а в Турция конкурентоспособността се поддържа от силни корпоративни пакети,

в България заплащането на масовия персонал остава закотвено близо до минималните за страната нива.

Спестяването от възнаграждения прогони квалифицираните български готвачи, сервитьори и мениджъри към чужбина. Опитът този дефицит да се компенсира чрез масово внасяне на работници от трети страни се извършва без критерии за квалификация, езикови познания или професионален опит. Заложените ниски бюджети за заплати привличат единствено неквалифициран персонал, който се сменя на всеки няколко месеца. Този подход окончателно руши имиджа на сектора, тъй като туристите се сблъскват с липса на базови хигиенни навици и професионални умения.

Цялата тази картина доказва

хроничната мениджърска и предприемаческа недалновидност.

Според някои браншови и финансови отчети, оперативните печалби на редица големи хотелиерски и ресторантьорски обекти в България са отбелязали скок от стотици проценти през последните години, задвижвани от инфлационното вдигане на цените. Този огромен ръст в печалбите по никакъв начин не се трансформира в инвестиция в човешкия капитал и адекватно вдигане на заплатите. Основното разбиране на бизнеса в сектора не е клиентът да остане доволен и да изгради дългосрочна лоялност, а да бъде максимално финансово изстискан в рамките на краткия тримесечен сезон. Липсата на дългосрочна визия и агресивното таксуване на всяка допълнителна услуга (от паркинг до чадъри) закономерно отблъскват туристите, пренасочвайки ги към държави, където отношението към госта е издигнато в култура.

Механизмът, по който се отдават плажовете на концесия и се раздават разрешителните за строеж, е последното парче от пъзела. Той обяснява как свободната пазарна конкуренция у нас беше подменена със защитена от закона олигархична структура.

В туристическия бизнес у нас има много ясно изградени монополни структури, които потискат конкуренцията и не позволяват повишаване на атрактивността на отрасъла, а собствениците на тези структури правят всичко възможно да не допуснат конкуренти и лобират непрекъснато за държавна намеса, която едновременно да инвестира в реклама и да покрива загубите на неефективното частно управление чрез субсидии, помощи, намалени данъци и т.н.

Концесиите на плажовете се управляват чрез дългосрочни договори по система, която силно фаворизира политически приближени лица, а не доказани оператори в туризма. По закон тези търгове би трябвало да печели този, който предложи най-висока цена на държавата или най-всеобхватен план за развитие. На практика обаче критериите често се пишат „по мярка“ за предварително избрани офшорни компании или мощни местни икономически групировки с лобита по високите етажи на властта. Вместо ориентирани към клиента компании,

плажовете се овладяват от субекти, които разглеждат ивицата единствено като зона за бързо финансово извличане.

Тъй като първоначалното придобиване на тези концесии често е свързано с огромни неофициални разходи и административен натиск, победителите бързат да избият инвестицията си възможно най-бързо. Това ражда агресивното и абсурдно ценообразуване на базови плажни услуги, при което наемът на един чадър и два шезлонга може да надхвърли цената на вечеря в ресторант, отблъсквайки напълно средната класа туристи.

Разпределянето на разрешителните за строеж следва същия порочен път,

унищожавайки всякакви наченки на честна конкуренция. Законът за устройство на Черноморското крайбрежие и местните общи устройствени планове съществуват само на хартия, за да ограничават презастрояването. На практика главните архитекти на морските общини и местните съвети разполагат с неограничена и неконтролируема власт да правят изключения за „наши хора“.

Разрешителни за строеж се издават рутинно на влиятелни инвеститори, които заобикалят екологичните оценки, строят върху дюни или превишават в пъти допустимите параметри за плътност. Това създава пазар, доминиран от картел, който не носи никаква реална отговорност за унищожаването на природния ландшафт. Истинските международни хотелски вериги или първокласни български оператори, които разчитат на спазване на законите, корпоративна прозрачност и дългосрочна устойчивост, са брутално изтласкани от корупционния натиск. Без такива качествени играчи на пазара липсва здравословна конкурентна среда, която да вдига стандартите на обслужване.

Липсата на реална пазарна конкуренция е и директният виновник за ниските заплати и последвалата катастрофална криза с работната ръка. В една здрава икономика хотелите и ресторантите трябва да се конкурират един с друг, за да привлекат най-добрите готвачи, сервитьори и мениджъри, което естествено вдига възнагражденията нагоре. В картелирания модел на българското Черноморие обаче големите играчи имат мълчаливо споразумение да държат разходите за труд изкуствено потиснати. Тъй като бизнес моделът им не е изграждане на устойчив бранд, а изстискване на максимум печалба в рамките на кратък 90-дневен прозорец, те гледат на персонала като на лесно заменяем консуматив, а не като на капитал. Квалифицираните български кадри нямат никакъв стимул да останат в тази токсична среда и затова избират да работят в Гърция, Хърватия или Кипър, където заплащането съответства на уменията им.

В крайна сметка, затварянето на кръга около плажните концесии и строителните разрешителни изолира собствениците от пазарните сили. Ако един хотелиер знае, че няма как да загуби плажа си или че незаконно разширеният му хотел няма да бъде съборен, той няма никаква икономическа мотивация да се интересува дали туристът си тръгва доволен. Той е наясно, че евтиният алкохолен туризъм винаги ще напълни критичния минимум от легла, а политическият му чадър гарантира оцеляването му. Тази динамика измества фокуса на българския предприемач от културата на гостоприемството към политическото рентиерство, оставяйки дестинацията с разрушена екосистема, демотивиран персонал и прогресивно затихваща репутация.

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*Текстът е от личния блог на икономиста. Заглавието е на "Сега"