Всеки втори обект по Южното Черноморие е с нарушение

Илияна Кирилова От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие.

Почти всеки втори обект, проверен от Националната агенция за приходите по Южното Черноморие, е с нарушение. Това стана ясно от изнесени данни от говорителя на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов.

От приходната агенция отчитат, че Бургаска област е първенец по открити нередности по време на лятната кампания на инспекторите. Най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и липса на задължителни данни в касовия бон.

От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие. При единия от фестивалите вече е извършена пълна инвентаризация на всички стоки, получени преди началото му. След края на събитията ще бъдат сравнени продадените количества и отчетените обороти.

Над 20 инспектори са ангажирани с проверките. От началото на лятото по цялото Черноморие са направени 2200 проверки и са открити 700 нарушения. Само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения - 500.

"Само на територията на Бургаска област, за разлика от всички други области и региони в страната, нарушенията спрямо броя на проверките надвишават 40%. По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта, 20 от тях се намират в Бургаска област. Защо ги поставяме под наблюдение? Защото колегите от "Фискален контрол" са установили различни видове нарушения и тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти", коментира пред БНТ Узунов.