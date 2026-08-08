Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всеки втори обект по Южното Черноморие е с нарушение

Най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка и разлика в касовата наличност

08 Авг. 2026
От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие.
Илияна Кирилова
От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие.

Почти всеки втори обект, проверен от Националната агенция за приходите по Южното Черноморие, е с нарушение. Това стана ясно от изнесени данни от говорителя на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов.

От приходната агенция отчитат, че Бургаска област е първенец по открити нередности по време на лятната кампания на инспекторите. Най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и липса на задължителни данни в касовия бон.

От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие. При единия от фестивалите вече е извършена пълна инвентаризация на всички стоки, получени преди началото му. След края на събитията ще бъдат сравнени продадените количества и отчетените обороти.

Над 20 инспектори са ангажирани с проверките. От началото на лятото по цялото Черноморие са направени 2200 проверки и са открити 700 нарушения. Само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения - 500.

"Само на територията на Бургаска област, за разлика от всички други области и региони в страната, нарушенията спрямо броя на проверките надвишават 40%. По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта, 20 от тях се намират в Бургаска област. Защо ги поставяме под наблюдение? Защото колегите от "Фискален контрол" са установили различни видове нарушения и тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти", коментира пред БНТ Узунов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нарушения, Черноморие, обекти, Национална агенция за приходите

Още новини по темата

Българският туризъм е изтърсак на олигархията
27 Юни 2026

По морето се намери място за още хотели и вилни комплекси
13 Юли 2025

Виртуален асистент помага за резервации на почивки по Черноморието
08 Авг. 2024

Нигерия глоби Meta Platforms с 220 милиона долара
22 Юли 2024

НАП издаде 150 акта за нарушения по Черноморието
13 Юли 2024

По Черноморието наемат работници дори от Непал, Индия и Бангладеш
08 Юли 2023

Експерт предупреди за дългосрочни последици от Каховската ВЕЦ
10 Юни 2023

НАП упорства за открити нарушения при ревизии на "Нексо"
28 Яну. 2023

И системата стана жертва на прокурорския син
16 Ноем. 2022

Насред опити за палежи инспектори установиха фрапираща сеч
07 Ноем. 2022

Бай Ганьо прави избори: Как гласувахме със заплахи и под строй
25 Окт. 2022

Украински бежанци отново ще бъдат върнати по Черноморието
16 Септ. 2022

Пилоти на Air France са уволнени след сбиване на борда на самолет
29 Авг. 2022

Собственикът на катастрофиралия сръбски автобус имал над 100 нарушения
18 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки