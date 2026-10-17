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Удареният кораб CHELSEA-3 акостира в Бургас

Транспортният министър допусна, че "най-вероятно заплахата идва от Русия"

Днес, 08:07
След близо седем часа огледи и подготовка CHELSEA-3 потегли на буксир към пристанището в Бургас вчера.
БНТ
След близо седем часа огледи и подготовка CHELSEA-3 потегли на буксир към пристанището в Бургас вчера.

Корабът CHELSEA-3, който беше поразен от дронове в Черно море в началото на седмицата, акостира в Бургас. След близо седем часа огледи и подготовка плавателният съд потегли на буксир към пристанището в града вчера. Корабът беше овладян след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

"Това беше спасителна операция от втория път, която е успешна. Изключително сме доволни. Проведе се под контрола на министерството на транспорта и Морска администрация-Бургас. Капитан на операцията беше Живко Петров. Заедно с колегите от Военноморските сили и Гранична полиция операцията беше извършена при лошо време. Безпрецедентна такава. Ние като министерство сме отговорни дрейфащите кораби да не бъдат оставяни безконтролно в нашето море, затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук", каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред БНТ.

Той допълни, че "България прави всичко възможно да бъдат събрани доказателства, за да бъде направено едно независимо разследване, на което еднозначно да се установи откъде е дошла атаката". Министърът заяви, че вече има работни хипотези и "най-вероятно заплахата идва от Русия". И уточни, че "еднозначно трябва да се установи, че това е така".

Операцията по изтеглянето започна през вчерашния ден около 10:30 ч. Към 14:00 ч. влекачът "Алиот" и вторият кораб на същия корабособственик - CHELSEA-2, вече бяха достигнали до авариралия плавателен съд. След продължителни огледи и подготовка, в 20:55 ч. корабите поеха към Бургас.

Преди началото на операцията CHELSEA-3 се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата на плавателния съд беше захванала морското дъно, което осигури устойчивостта му и позволи да започнат действията по изтеглянето.

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