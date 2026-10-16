Костов и Борисов: Мирът не се гарантира със снишаване пред Путин

Бивши президенти, премиери, дипломати и общественици излязоха с отворен апел към правителството на Румен Радев да защити националната сигурност във време на нарастващата заплаха за сигурността на България и региона. Гражданите пък са призовани "да изискват от политиците не обещания, че България ще бъде предпазена от война чрез добри отношения с Кремъл, а доказателства, че държавата е способна да защити своите граждани и предприема адекватни действия".

"Мирът не се гарантира с надеждата, че Путин ще ни пощади, ако се дистанцираме от Украйна, ЕС и НАТО. Той се защитава с боеспособни въоръжени сили, ефективни служби за сигурност, модерни системи за наблюдение, достоверно възпиране и най-вече в тясна координация и със съвместни усилия с нашите съюзници и партньори от ЕС и НАТО", пише в апела, под който са се подписали някогашният президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев, бившите премиери Бойко Борисов, Иван Костов, Кирил Петков и Николай Денков, 18 бивши министри, генерали от резерва и запаса, дипломати и общественици. Апелът, който е адресиран също до Народното събрание, ЕС и НАТО, беше разпространен снощи от бившият военен министър Тодор Тагарев. "Нашата тревога е, че България, при сегашното състояние на въоръжените сили и на фона на кампанията за всяване на страх и парализиране на обществото, посреща нарастващите рискове с политическо ръководство, което не демонстрира необходимата решителност и готовност за защита на националната сигурност и интересите на гражданите", пишат те.

"Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава", се казва в апела.

"Повтарящите се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води, както и установените през последните години подривни операции на руските служби на територията на двете страни, са знак за нарастваща ескалация на рисковете и заплахите за сигурността на България и региона", казват подписалите.

И още: "Можем да даваме различни оценки за степента на риска – дали сме свидетели на поредна фаза на ескалация, на подготовка за по-широко противопоставяне или първите му прояви. Но тенденцията към увеличаване и разширяване на военния риск в Черно море е очевидна".

"Мирът не се гарантира с надеждата, че Путин ще ни пощади, ако се дистанцираме от Украйна, ЕС и НАТО. Той се защитава с боеспособни въоръжени сили, ефективни служби за сигурност, модерни системи за наблюдение, достоверно възпиране и най-вече в тясна координация и със съвместни усилия с нашите съюзници и парньори от ЕС и НАТО".

Според апела предстоящите президентски избори дават възможност въпросите за сигурността, съюзническата солидарност и мястото на България в европейската политика да бъдат поставени ясно пред обществото. "Не желаем разширяване на войната. Искаме да предотвратим въвличането на България в нея. Това обаче не може да стане чрез снишаване, политически уверения или надежда за благосклонност от Москва. Отсъствието на готовност за реакция увеличава риска от нови провокации и нови удари", казват още подписалите писмото, което е отворено за присъединяване от професионалисти с опит във външната политика, отбраната и сигурността.