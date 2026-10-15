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Румъния, България и Турция искат ново военно командване на НАТО в Черно море

15 Окт. 2026Обновена
Раду Мируца
ЕПА/БГНЕС
Раду Мируца

Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, предаде БГНЕС. Българският премиер Румен Радев каза, че България подкрепя идеята. Турция също била съгласна. Трябвало да се изчисти обаче идеята - дали щабът да е стационарен или на ротационен принцип.

Радев е в момента в Брюксел на заседанието на Европейския съвет. От там каза, че чака доказателства от канцлера Мерц, че дроновете, които удрят корабите в Черно море, са руски. Българският премиер нямал още доказателства. 

Удареният на 17 морски мили от Бяла кораб "Челси 3" ще бъде изтеглен на буксир днес следобед до бургаското пристанище и ще бъде изследван за останки от дронове, съобщи премиерът. "Тогава ще бъдем много по-ясни в своите обвинения", заяви Радев.

"Не сме прекъсвали дипломатическите си връзки с Руската федерация. Имаме този канал за комуникация и за мен е важно да бъде разширяван с нови предложения", посочи премиерът.

Румъния иска командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската национална информационна агенция.

Румъния е готова да поеме ръководството на новата структура и да я разположи на черноморското си крайбрежие от 2028 г. Дотогава Букурещ приема възможността командването да действа на турското черноморско крайбрежие с участието на румънски и български офицери, посочва Мируца.

Според румънския министър инцидентите с безпилотни апарати, потъналите плавателни съдове и морските мини налагат координирани действия. Той подчертава, че рисковете за въздушната и морската сигурност в региона вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми. Мируца свързва нарастващите рискове и с руските атаки срещу украинската инфраструктура, които според него създават допълнителни заплахи за сигурността на Румъния и България.

 През юли 2024 г. Румъния и България подписаха меморандум за създаване на Регионално командване на компонента за специални операции в Черноморския регион (HQ R-SOCC). Според румънското Министерство на националната отбрана структурата е предназначена да координира съюзническите усилия в областта на специалните операции и да допринася за укрепването на отбраната на източния фланг на НАТО.

Предложението на Мируца от 14 октомври се отнася до отделна инициатива за военно командване на черноморските държави от Алианса. 

 

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