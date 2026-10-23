В случая с Колтуклиева има каскада от грешки на охраната

В снощния случай с журналистката Соня Колтуклиева става дума за каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип, коментира пред БНР доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност. Колтуклиева бе повалена грубо на паважа от служител на НСО, след като се опита да получи отговор от председателката на парламента Михаела Доцова. Това се случи пред централата на "Прогресивна България" на бул."Христо Ботев" в София. Колтуклиева настойчиво питаше Доцова защо проваля два пъти извънредните заседания на НС за случая с Петричкия Ескобар и помилването му от Илияна Йотова. Колтуклиева е със счупено рамо, военна прокуратура образува дело, охранителят е арестуван.

"Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата – шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група. В момента, в който той се качи и подаде команда: Тръгваме, шофьорът заключва вратата и тръгва. Но колата не бе заключена. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната (Колтуклиева), съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на врата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне, едва когато охраняемото лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал", обясни доц. Иванов



Експертът посочи и друга грешка на охраната. "Другото, което е - той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна, или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резулатът е ясен – лицето, върху което той въздейства – журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни доц. Иванов.



Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин. "По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, като видя какво е направил, беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака "Спешната помощ". Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.