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Гюров е добавил 18% към електората на ПП и ДБ

Днес, 09:50
Андрей Гюров
Фейсбук/Андрей Гюров
Андрей Гюров

Около 18% реални гласове е добавил Андрей Гюров към актива на ПП-ДБ от април, сочат сметките при все още неокончателно обявения финален резултат от вота вчера. Двойката му с Георги Кандев привлича към 80 000 избиратели повече спрямо 409 000 от парламентарния вот за обединението на "градската десница", което по-късно се развали.

Поне минус 900 000 гласа за Йотова - Вълчев спрямо резултата на "Прогресивна България": 1.4 млн. през април, около 530 000 сега.

Костадин Костадинов има повод за добро настроение. Пролетният резултат за "Възраждане" от 138 000 гласа е вдигнат на около 190 000 за Костадинов - Волгин.

Сравненията между гласуване за листи и за личности никога не може да служат за преки изводи, но все пак са ориентир за настроенията на електората и моментните възможности на политическите лица. Така че - важни са.

По-интересното от долните етажи на класирането: сривът при "Величие" продължава, Ивелин Михайлов взема почти два пъти по-малко от листата си (100 000 на 57 000). Спадът при МЕЧ - Радостин Василев е от 104 000 на 69 000. Иван Христанов, въпреки слабото представяне, вдига към 80% резултата спрямо този на Антикорупционния блок от април (19 000 на 36 000).

За протокола: Волен Сидеров е с 4000 гласа (0.2%), Боян Расате - 2300 (0.15%), Пламен Пасков - 2800 (0.18%), Николай Ненчев - Цвета Кирилова - 5700 (0.3%), а кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов почти взе 1% с 14 200 гласа.

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