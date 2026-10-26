Йотова води с под 3% при 99.94% обработени протоколи

Подкрепената от "Прогресивна България" двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев заема челното място в изборната надпревара с 34.8 процента при 99.94% обработени секционни протоколи. Това показват данните на сайта на ЦИК.
Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев, зад които стоят ПП и ДБ, с 31.9%.
Далеч зад тях остават кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.5%.
Още три кандидат-президентски листи взимат повече от един процент: Радостин Василев и Красимир Манов с 4.6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.8%; Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.4%.
С "Не подкрепям никого" са гласували 4.4 процента от избирателите.
Резултатите се обновяват.