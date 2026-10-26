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ГЕРБ и ДПС са в триумфално настроение

Уволнен си, обръщат се към Румен Радев активистите на Делян Пеевски

26 Окт. 2026Обновена
В двете партии се чувстват доволни от положението след първия тур на вота.
БГНЕС
В двете партии се чувстват доволни от положението след първия тур на вота.

Макар че не издигнаха собствени претенденти за "Дондуков" 2 и фактически бойкотираха изборите, активистите на ГЕРБ и ДПС са обзети от триумфално настроение, което споделиха в социалните мрежи, защото виждат резултатите като тежка загуба за "Прогресивна България" и Румен Радев.

"От днес Румен Радев е с ограничена политическа легитимност в собствената си страна", саркастично обяви депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев. Той имитира премиера, който преди няколко дни самоуверено обяви, че българските евродепутати, които участваха в критичната за неговото правителство декларация на Европейския парламент, имат "ограничена политическа легитимност".

"И от самолет се вижда, че Румен Радев катапултира. Балонът се спука. Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Илияна Йотова", насмешливо се включи колегата на Гаджев Николай Нанков. Според герберите резултатите дават "ясна оценка именно на модела на еднолично управление, олицетворяван от Радев", както обяви депутатът Александър Иванов.

"Символичната разлика между Йотова и Гюров – противно на прогнозите и очакванията за служебна победа – е директен червен картон за некомпетентното и самодоволно управление на "Прогресивна България"", смята Теменужка Петкова.

"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!", беше саркастичен Делян Добрев.

С огромно самочувствие посрещат резултатите поддръжниците на Делян Пеевски, които открито призоваваха в социалните мрежи да не се гласува. "Чичо Румене - ти си уволнен!!!", гласи постът на Игнат Денев, администратор на Фейсбук групата "Делян Пеевски председател на ДПС".

Депутатът Хюсеин Хафъзов обявява, че "голяма част от избирателите не желаят да участват в политическия живот на страната, защото авторитарното, некомпетентно и корумпирано управление на този прогресивен сатрап показа, че той просто си играе с бъдещето на родината ни". И уверено добавя: "Експериментът е към своя край. Очаквайте развръзката!"

Особено са горди депесарите в Белица, чийто кмет Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС, беше арестуван преди дни. "Опитаха се да го сринат, а го направиха още по-силен!", хвали се местната организация на ДПС.

В групата се споделят и анализи, според които "при изборен срив и равен старт ДПС се оказва скритият арбитър на "Дондуков" 2".

ГЛАС ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА

"Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой", написа във Фейсбук Слави Трифонов, лидер на изпадналата от Народното събрание партия ИТН.

"Ама не бой от ПП-ДБ или от "Възраждане", или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора ... Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека?", обръща се към премиера Трифонов.

Според него никой от кандидатите за президент "не става", ПП и ДБ ще трябва да се обърнат към Бойко Борисов, а "Възраждане" на Костадин Костадинов би могла да реши втория тур

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