Йотова води с под 3% при 95% обработени протоколи

БГНЕС Разликата между Гюров и Йотова се стопява.

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Подкрепената от "Прогресивна България" двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев заема челното място в изборната надпревара с 34.598% (506 628 гласа) при 95.29% обработени секционни протоколи. Това показват данните на сайта на ЦИК.

Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев, зад които стоят ПП и ДБ, с 32.038% (469 143 гласа).

Далеч зад тях остават кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.624% (184 850 гласа).

Още три кандидат-президентски листи взимат повече от един процент: Радостин Василев и Красимир Манов с 4.605% (67 432 гласа); Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.807% (55 743 гласа); Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.412% (35 321 гласа).

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.416% или 64 668 избиратели.

Резултатите се обновяват.