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При българите в чужбина категорично победи Гюров

26 Окт. 2026Обновена
Андрей Гюров
Фейсбук/Андрей Гюров
Андрей Гюров

Предпочитанията на българските граждани, живеещи извън страната, ясно са на страната на Андрей Гюров и Георги Кандев. Те взимат 45.225% от гласовете (35 335), показват данните на ЦИК при 96.57% обработени протоколи.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, зад които стои управляващата „Прогресивна България“, е с 23.143% (18 082 гласа).

След това класирането следва това в страната: Костадин Костадинов и Петър Волгин са трети с 11.575% (9044 гласа), следвани от Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6.506% (5083 гласа), Радостин Василев и Красимир Манов с 3.803% (2971 гласа), Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1.748% (1366 гласа), Георги Димов и Димитър Шивиков с 1.092% (853 гласа). Това са кандидатите, получили над един процент.

С "Не подкрепям никого" са гласували 2.957% или 2310 избиратели.

Резултатите се обновяват.

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