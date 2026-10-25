Ситуацията с вота в чужбина е "избори без избиратели". Турция, където традиционно се гласува най-много, осъмна с празни секции. В Лондон също не се наблюдава ентусиазъм. В Австралия интересът е по-слаб от обичайното.

Към 10:30 ч. само 31 души са гласувалите в секцията в квартал "Авджълар" в Истанбул, където БНР следи на място изборите. Тази секция е една от най-натоварените в Турция и беше с най-много гласували на парламентарните избори през април – тогава 1400 души. В секцията във "Фирузкьой" към 10 ч. единствените гласували са членовете на секционната комисия. В секцията в Одрин към 10 ч. гласувалите са били 15 души, а в Измир има по 25 гласували в секциите.

В Обединеното кралство българските граждани гласуват днес в 82 избирателни секции. Като потенциален проблем се отбелязва промяната в правилата за гласуване, изискващи за първи път българите в чужбина, които предварително не са подали заявление за гласуване, да попълват своите декларации пред членовете на секционната комисия, а не на опашките. "В източния квартал в Лондон "Баркинг", в който гласуват много българи, този път е по-спокойно от обичайното. За многото години, в които съм отразявал избори, за пръв път виждам толкова малко хора". Това съобщи Веселин Паунов, кореспондент на БНР в Обединеното кралство. Това може да се дължи и на факта, че изборите не се провеждат в българското училище, където хората са свикнали да гласуват, обясни той. Българите обикновено са по-активни в края на изборния ден, тъй като много от тях работят, коментира Веселин Паунов.

Българите в Австралия гласуват в шест секции – в Канбера, Аделаида, Бризбън, Мелбърн, Пърт и Сидни. За Радио България зам.- председателят на изборната комисия в Мелбърн Манчо Манев заяви, че час преди края на изборния ден българите упражнили правото си на глас са били 77. Според него сънародниците ни имат мотивация и проявяват интерес към вота днес, макар и по-слабо в сравнение с парламентарните избори през април, когато секцията отбеляза своеобразен рекорд гласоподаватели. "Забелязвам днес известна неувереност у някои от хората и коментари защо има толкова много кандидати за президент и вицепрезидент, както и учудването от това", каза той.

Българите в Испания ще могат да гласуват в 67 секции. Близо 2000 души са подали предварителни заявления, че ще упражнят правото си на вот на Иберийския полуостров.

18 избирателни секции са разкрити в Белгия и Люксембург, като 16 от тях са в Белгия, а 2 - във Великото Херцогство. 10 са общо машините, разположени в бюрата. Секретарят на секционната избирателна комисия в Белгия Димил Стоилов заяви пред БНР: "Сега върви много спокойно, да не кажа вяло. Явно, че хората трябваше да си изпият кафето и да дойдат гласуват, но сега вече от девет и половина има нормална опашка".

Общо 24 са секциите в Гърция. Първите избиратели вече дадоха своя вот за президент и вицепрезидент. В северна Гърция се очаква повече българи да упражнят правото си на вот, защото много от тях живеят постоянно в този район.



В Румъния също вече започна гласуването в единствената избирателна секция в страната. Тя е разположена в сградата на посолството ни в Букурещ. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.



Седем са избирателните секции в Сърбия. Гласуването трябва да приключи в 20.00 часа. Ако има образувани опашки, изборният ден може да бъде удължен до 21.00 часа. Две от секциите са в Цариброд, където при последните избори се стигна до струпване на хора. В страната се провеждат и парламентарни избори.



В 70 секции в 49 германски града българските граждани могат да дадат своя вот за президент и вицепрезидент.



Имащите право на глас българи в Китай могат да упражнят правото си на глас в две секции, разкрити в страната - едната в посолството ни в Пекин, а другата в Генералното консулство на България в Шанхай. И в двете ще може да се гласува само с хартиени бюлетини.

Българските граждани в Съединените щати ще могат да гласуват в общо четиридесет и четири избирателни секции, разкрити в двайсет и един американски щата, и в столицата Вашингтон.

Други затруднения

Изискването в Изборния кодекс гласоподавателите да попълват декларации пред членовете на секционните комисии, че няма да гласуват на друго място, забавя изборния процес на някои места. Оказва се, че в Турция попълването на декларацията е проблем за изселниците, но защото някои от тях не говорят български.

Декларация трябва да попълнят хората, които не са подали предварително заявление за гласуване. На предни избори имаше възможност декларациите да бъдат попълвани, докато избирателите чакат на опашка. Сега процедурата при попълването пред СИК не може да се извършва паралелно, защото това създава риск личните данни на избирателите да бъдат чувани от други хора.

Целта на тези декларации е да се избегне дублирането на двойно гласуване, обясни преди няколко дни постоянният секретар и председател на Работна група “Избори“ на Министерството на външните работи Ради Найденов в ефира на “Нова телевизия“. Още тогава той предрече, че може да се стигне до забавяне на процеса. Според него е необходимо да се търси решение, което да съчетава спазването на закона с възможността гражданите да упражнят правото си на глас без излишни затруднения. Найденов обясни, че възможно решение за бъдещи избори е да се въведе задължителна предварителна регистрация чрез подаване на заявления.

На брифинг по-рано днес зам.-председателят на работна група "Избори" и директор на дирекция "Информационни и комуникационни системи" в МВнР Боряна Стойнова посъветва българските граждани внимателно да проверят адресите на секциите, преди да тръгнат да гласуват. "За разлика от България, където адресите на избирателните секции обикновено остават непроменени, в чужбина при всеки отделен вот те често са различни. Това важи особено за секциите извън дипломатическите и консулските представителства", обясни Стойнова.

Тя посочи, че на интернет страницата на МВнР има рубрика за президентските избори, в която са публикувани адресите на всички избирателни секции зад граница. Стойнова изтъкна, че гражданите могат да проверят и дали са включени в избирателните списъци за гласуване извън страната. "Който не е включен в списъците, също може да гласува. Достатъчно е пред секционната комисия да попълни и подпише декларация, че не е гласувал на друго място и има право да гласува", заяви тя.