Само 23 машини за гласуване от общо 11 622 не работят

Към 16 часа ЦИК разполага с информация за 23 неработещи машини за гласуване в страната, където са преминали към гласуване с хартиени бюлетини заради проблеми с машините. Общият брой на машините е 11 622, както посочи говорителят на комисията Стоянка Балова.

Тя съобщи за седем случая, при които избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали хартиена бюлетина. Според новите изборни правила обаче това не е възможно - в секциите над 300 избиратели се гласува задължително с машини, а на хартия се преминава само ако се развалят.

Важен момент е какво се случва, ако машината не отпечата контролна разписка след гласуването или направи друг проблем с бележката. "Когато машината не е принтирала разписка, то вотът не е отчетен и избирателят може да гласува отново. Нямаме приключил процес. Когато се генерира разписка – празна, къса, не може да се види за кого е гласувал избирателят, имаме ли отрязване на разписката, то гласът е зачетен във флаш паметта и ще се визуализира при изваждането на финалния отчет", обясни Балова.

Такава инструкция за действие не се забелязва в методическите указания на ЦИК и в нейните информационни материали.

Същото се отнася и по друг спорен момент - постъпилите до медии сигнали, че вотът на избирателя прозира в сгънатата разписка, която се дава на секционната комисия за печат. Балова заяви, че няма такива информации в ЦИК. После каза, че по време на кампанията комисията многократно е разяснила, че разписката трябва да се сгъне на четири. В информационните материали (пример по-долу) липсва такова указание.

От Гражданско сдружение "Демокрация и законност" пък разкриха следния извънредно странен пример за комбинация между параван и машина:

Иначе сигнали за проблеми имаше още от сутринта. Четири от машините в секции в Хасково са създали проблем заради промяната на часа, което се случи тази нощ.

В Благоевград избирател упражни правото си на глас, но устройството не пусна контролна разписка. След проверка се оказа, че и на предишни избори това устройство не е отпечатвало бележка. Защо тогава е ползвано пак - енигма. ЦИК беше обявила , че всички машини ще минат през ремонт, като не е ясно доколко той е бил сполучлив. За секционната комисия липсата на бележка не е чак такъв проблем, защото гласът се оказа отчетен. Информация за такъв проблем дойде и от Кърджали.

В секция в ямболското село Калчево (община Тунджа) това вече се случи - машинният вот бе преустановен. Машината въобще не стартира.

В Градец избирател се затрудни с машината и влезе в спор с членовете на секционната комисия: