ЦИК безрезултатно затрупва с глоби кандидат за президент

Един от претендентите за "Дондуков" 2 – издигнатият от инициативен комитет Борис Анзов, вече трикратно е санкциониран от Централната избирателна комисия (ЦИК) заради недопустим език в предизборната кампания.

На 15 октомври комисарите решиха да му бъде наложен акт за административно нарушение, защото в предизборен диспут на БНР е използвал обиди срещу хората с хомосексуална ориентация и дори ги е представил като "заплаха за националната безопасност". Четири дни по-късно отново взимат същото решение – този път заради обидни квалификации по БНР към други кандидати, а именно Илияна Йотова, подкрепена от "Прогресивна България", и издигнатия от "Възраждане" Костадин Костадинов. Само ден по-късно ЦИК пак се занимава с Анзов заради негови изявления за хомосексуалните хора.

ЦИК, като се позовава на Изборния кодекс, всеки път отсъжда, че изказванията "надхвърлят границите на допустимата политическа критика и накърняват добрите нрави". За това законът предвижда санкция от 2000 до 5000 лв., която при повторно нарушение може да е между 5000 и 15 000 лв.

Друг претендент, който беше наказан по тази разпоредба, е Атанас Стефанов – кандидат за вицепрезидент на Венцислав Ангелов, издигнати от "Народна партия Истината и само истината". Но изглежда, че наказанията не възпират кандидатите да говорят каквото пожелаят в национален ефир