Неизвестна тв обра медийните пакети за изборите

Седмица преди президентските избори никому неизвестна телевизия се оказа първенец в усвояването на пари от т.нар. медийни пакети, които държавата отпуска с цел подпомагане кампанията на кандидатите. Това е ТВ "Свободна България", регистрирана от СЕМ през март 2025 г. и собственост на Стрийм ТВ. Тя е привлякла договори за близо 125 хил. евро, което представлява приблизително 29% от общата договорена сума. От телевизията са привлекли договори за медийни пакети от девет инициативни комитета, като най-големи са сумите за кандидатските двойки Лъчезар Аврамов – Ивайло Атанасов, Нако Стефанов – Нина Ламбова, Искра Недева – Стоян Георгиев (по 20 400 евро) и Камен Тасков – Галя Иванова (отново 20 440 евро по два договора): без изключение фигуранти в предстоящия вот.

В класацията следват Евроком – рекламата, заплатена с такива средства е около 59.6 хил. евро, и БНТ – с 57.9 хил. евро, обобщава Институтът за развитие на публичната среда. Челната петица допълват ТВ1 и "Добруджа кабел".

В настоящата кампания Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за отпускане на малко над 490 хил. евро за медийни пакети на 24 формации (4 партии и 24 инициативни комитета). Комисията публикува данни за разходването на средствата всеки вторник. Според тях 438 412 евро са вече похарчени от получателите за реклама в избраните от тях медии. Подадените заявки от желаещите да се възползват от тази държавна помощ надхвърлят одобрената от ЦИК сума и възлизат на 502 349 евро.

ИРПС обобщава информацията от публикуваните договори с 39 национални и регионални медии. 20 дни след старта на кампанията договорите за реклама в наблюдаваните от екипа им медии са на обща стойност 378 035 евро, сочи още анализът на Института.

Начело по вложени средства остава двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 94 496 евро, следвана от Костадин Костадинов и Петър Волгин със 70 510 евро, като и двете двойки почти са удвоили разходите си за медийна реклама спрямо първата десетдневка на кампанията. По-съществено разместване има на третото място, което вече се заема от Андрей Гюров и Георги Кандев с 45 633 евро (спрямо 9 824 преди десет дни). След тях се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 41 832 евро и Боян Расате и Йордан Манасиев с 20 хил.

Само първите пет кандидатски двойки са договорили над 272 хил. евро, или приблизително 72% от всички установени разходи. Данните показват, че част от участниците постепенно разширяват медийното си присъствие, докато при други договорените средства остават сравнително ограничени.

ТВ Евроком запазва първото място по стойност на публикуваните договори с общо 94 048 евро, следвана от БНТ с 81 081 евро. На трето място е сайтът Dir.bg с 40 025 евро, като след това се нареждат в. "24 часа" с 30 867 евро и Actualno.com с 22 953 евро.

Идеята на медийните пакети е да осигурят по-равнопоставено участие на политически субекти, които не получават държавна субсидия, в кампанията. Повече от десет години след въвеждането им обаче остава въпросът доколко начинът, по който този механизъм работи на практика, изпълнява първоначалната си цел.