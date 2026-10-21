Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дни преди вота ЦИК хвана груб пропуск при машинния вот

В указанията ѝ към секционните комисии беше изпуснато подпечатването на разписките

Днес, 19:03
Разписката се връща подпечатана на избирателя и едва тогава той може да я пусне в кутията.
Илияна Димитрова
Разписката се връща подпечатана на избирателя и едва тогава той може да я пусне в кутията.

Броени дни преди президентските избори на 25 октомври Централната избирателна комисия (ЦИК) забеляза и поправи тежък пропуск в собствените си указания към секционните комисии, който засяга гласуването на избирателите с машини.

Както винаги при избори, комисарите подготвят методически указания, които членовете на комисиите да използват като наръчник за действията си при всяка една стъпка в изборния процес. Там е записано и как избирателите да гласуват, включително и с машините, които бяха възстановени като основен метод на гласуване.

В указанията, приети на 13 октомври, се казва, че след като устройството отпечата контролната разписка, избирателят я проверява, сгъва я с текста навътре – така че да не се вижда гласът му, и я пуска в специалната кутия за разписките. Пропуснато беше да се запише, че след като избирателят сгъне разписката, трябва да я подаде на член на секционната комисия, за да ѝ сложи печат. Едва тогава може да я пусне в кутията.

Пропускът е забелязан и поправен чак на 20 октомври – по-малко от седмица преди датата на вота. Тогава ЦИК приема поправки в указанията, не само за въпросния пропуск, но и за объркани номера на протоколи.

Разписките се подпечатват, също като хартиените бюлетини. Разликата е, че върху бюлетината се слагат два печата, а върху разписката – само един.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Йотова била готова за дуел с Гюров на 29 октомври по БНТ
18 Окт. 2026
Системата на машинния вот е достъпна и за гражданите
17 Окт. 2026
Неизвестна тв обра медийните пакети за изборите
17 Окт. 2026
Нулев е политическият интерес към кода на машинното гласуване
16 Окт. 2026
Кандидат за президент е наказан за обиди срещу ЛГБТ общността
16 Окт. 2026
С черно-бял трилър ЦИК разсейва страховете от машинния вот
14 Окт. 2026
Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници
13 Окт. 2026
ЦИК праща 280 машини в чужбина за президентските избори
12 Окт. 2026
Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Кандев: Изборната търговия е в колосални размери
09 Окт. 2026
Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров
09 Окт. 2026
Кандидат за вицепрезидент беше глобен за обиди в ефир
06 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки