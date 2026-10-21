Дни преди вота ЦИК хвана груб пропуск при машинния вот

Илияна Димитрова Разписката се връща подпечатана на избирателя и едва тогава той може да я пусне в кутията.

Броени дни преди президентските избори на 25 октомври Централната избирателна комисия (ЦИК) забеляза и поправи тежък пропуск в собствените си указания към секционните комисии, който засяга гласуването на избирателите с машини.

Както винаги при избори, комисарите подготвят методически указания, които членовете на комисиите да използват като наръчник за действията си при всяка една стъпка в изборния процес. Там е записано и как избирателите да гласуват, включително и с машините, които бяха възстановени като основен метод на гласуване.

В указанията, приети на 13 октомври , се казва, че след като устройството отпечата контролната разписка, избирателят я проверява, сгъва я с текста навътре – така че да не се вижда гласът му, и я пуска в специалната кутия за разписките. Пропуснато беше да се запише, че след като избирателят сгъне разписката, трябва да я подаде на член на секционната комисия, за да ѝ сложи печат. Едва тогава може да я пусне в кутията.

Пропускът е забелязан и поправен чак на 20 октомври – по-малко от седмица преди датата на вота. Тогава ЦИК приема поправки в указанията, не само за въпросния пропуск, но и за объркани номера на протоколи.

Разписките се подпечатват, също като хартиените бюлетини. Разликата е, че върху бюлетината се слагат два печата, а върху разписката – само един.