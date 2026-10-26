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При българите в чужбина категорично печели Гюров

Само в Русия има различен победител от първите две двойки - Костадинов-Волгин, с 96 гласа

26 Окт. 2026Обновена
Андрей Гюров
Фейсбук/Андрей Гюров
Андрей Гюров

Предпочитанията на българските граждани, живеещи извън страната, ясно са на страната на Андрей Гюров и Георги Кандев. Те взимат 45.606% от гласовете (36 681 гласа), показват данните на ЦИК при 99.35% обработени протоколи.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, зад които стои управляващата "Прогресивна България", са с 22.879% (18 402 гласа).

След това класирането следва това в страната: Костадин Костадинов и Петър Волгин са трети с 11.627% (9352 гласа), следвани от Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6.490% (5220 гласа), Радостин Василев и Красимир Манов с 3.749% (3015 гласа), Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1.752% (1409 гласа), Георги Димов и Димитър Шивиков с 1.103% (887 гласа). Това са кандидатите, получили над един процент.

С "Не подкрепям никого" са гласували 2.909%, или 2340 избиратели.

Гюров-Кандев печелят убедително във всички страни от ЕС без Кипър, където повече избиратели са предпочели Йотова-Вълчев. Те побеждават и във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Китай, Корея, ОАЕ, Азербайджан, Босна и Херциговина, Нова Зеландия, Грузия, Египет, Израел, Катар, Кувейт, Мароко, Сингапур, Сърбия, Швейцария и Япония.

Йотова-Вълчев печелят в Турция, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Йордания, Косово, Молдова, ЮАР, Саудитска Арабия, Северна Македония, Черна гора, Беларус.

Интересна е ситуацията в Тунис, където двете двойки са получили по равно - 40:40%.

Единствената държава, в която печели различен тандем, е Русия. Там побеждават Костадинов-Волгин с 96 гласа, или 48.980%. Йотова-Вълчев имат там 53 гласа, или 27.041%, а Гюров-Кандев - 15 гласа, или 7.653%.

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